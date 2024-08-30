5 خدمات مرورية تقدمها «ساعد»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

تسعى شركة ساعد للأنظمة المرورية، لتكون الشركة الرائدة إقليمياً ونموذجاً عالمياً في تطوير وتقديم حلول وخدمات مبتكرة وذكية ومتكاملة ومستدامة، مما يسهم في تحقيق الأمن والسلامة ورفع مؤشر الرضا والسعادة لأفراد المجتمع باستمرار. وتوفر شركة ساعد للأنظمة المرورية مجموعة من الخدمات المرورية، والتي من شأنها التنظيم المستمر للطرقات والحوادث ورفع السلامة المرورية، وذلك من خلال الاعتماد على خبراء مؤهلين وعبر استخدام أحدث التقنيات والممارسات. والتي تتضمن: أولاً، تخطيط الحوادث المرورية البسيطة، ثانياً: إدارة وتنظيم حركة الفعاليات، ثالثاً، خدمة المستجيب الأول، رابعاً: خدمات المرافقة والسلامة المرورية، خامساً: إدارة الحركة وسلامة النقل المدرسي.

تخطيط الحوادث

تقوم «ساعد» بإدارة منظومة البلاغات المتعلقة بالحوادث المرورية وتخطيطها وتقديم خدمة مميزة من حيث الجودة والسرعة للجمهور، وذلك من خلال تطوير أحدث التقنيات والأدوات المبتكرة، ويتم العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة للحفاظ على انسيابية حركة السير بتنظيم الحركة المرورية في موقع الحادث وأبعاد المركبات المتضررة، كما يقوم خبراء «ساعد» بتوعية أطراف الحادث بأسباب وقوعها لتحديد مسؤولية كل مركبة، كما يتم إنشاء قاعدة بيانات اتحادية تحتوي على جميع البيانات المدخلة وتمكّن أصحاب المصلحة المعنيين من الحصول على ما يلزم من المعلومات المطلوبة.

حركة الفعاليات

وتقدم «ساعد» خدمة تنظيم الحركة المرورية المصاحبة للفعاليات الكبرى في الدولة، حيث تقوم الجهات المنظمة للفعاليات بالتعاقد مع ساعد لتخصيص دوريات مجهزة بأحدث الأدوات والتقنيات للقيام بإدارة الحركة على الطرقات وضمان سلامة الجمهور، ويقوم بتقديم هذه الخدمة أفراد مؤهلين لإدارة الأحداث الكبرى التي من أبرزها فعاليات الفورمولا ـ1 في أبوظبي وفعاليات مركز دبي التجاري وتنظيم حركة زوار مسجد الشيخ زايد في شهر رمضان الفضيل وغيرها من الأحداث الهامة في الدولة.

المستجيب الأول

تقدم «ساعد» خدمة المستجيب الأول، وذلك للاستجابة السريعة للأحداث التي تحدث على الطرقات حيث تقوم دورية ساعد بإدارة موقع الحدث وتنظيم حركة المرور المحيطة به، وذلك ضمن المواقع المحددة مسبقاً بالتعاقد مع الجهات المستفيدة من الخدمة. ويتم من خلال هذه الخدمة توفير أفراد مدربين ودوريات مجهزة بأحدث الأدوات والتقنيات لضمان سلامة مستخدمي الطرقات ومعالجة أي حدث أو بلاغ طارئ في الموقع المحدد على مدار الساعة.

المرافقة والسلامة

تهدف هذه الخدمة لضمان تأمين السلامة العامة على الطرقات وخدمة الجهات لإنجاز أعمالهم من خلال توفير أفراد ودوريات مخصصة لمرافقة الشاحنات ذات الحمولة غير الاعتيادية، ومرافقة فرق صيانة الإشارات الضوئية أثناء القيام بمهامهم وتأمين الطرق حول المناطق قيد الإنشاء.

النقل المدرسي

تقوم «ساعد» بتتبع ومراقبة حركة وسائل النقل المدرسي والبث الحي لها عبر غرف العمليات المركزية، إضافة إلى تفتيش الحافلات المدرسية للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية الخاصة باشتراطات الحافلات المدرسية ومطابقة المعايير، ووضع مواصفات واشتراطات الأنظمة والحلول الذكية لمنظومة حماية الأطفال في النقل المدرسي، والتكامل والعمل على توفير أنظمة المدارس المعنية بضبط سلامة تحركات الطلاب.