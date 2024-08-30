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علوم الدار

"الصحة العالمية" تثمن دعم الإمارات لجهود مكافحة شلل الأطفال

"الصحة العالمية" تثمن دعم الإمارات لجهود مكافحة شلل الأطفال
31 أغسطس 2024 00:22

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن عميق شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تقديم 5 ملايين دولار أميركي لدعم حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في قطاع غزة لتطعيم 640,000 طفل ضد شلل الأطفال.
وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، أهمية دعم دولة الإمارات للجهود العالمية لمكافحة شلل الأطفال، مشيراً إلى أن مثل هذه المساهمات حيوية في تقريب العالم من القضاء التام على هذا المرض المُدمّر، مثمناً الدعم المتواصل من دولة الإمارات لجهود منظمة الصحة العالمية في مكافحة الأوبئة على مستوى العالم.
وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أيضاً عن عظيم شكره في هذا الصدد لمبادرة بلوغ الميل الأخير، المبادرة الصحية العالمية التي يدعمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد وجه اليوم بتقديم 5 ملايين دولار أميركي لدعم حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في غزة بعد تسجيل أول إصابة بالفيروس داخل القطاع، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها الإمارات في تقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق خاصة الأطفال، استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.
ستوفر الحملة، التي تنفذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف والأونروا، جرعتين من لقاح شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفل من غزة دون سن 10 سنوات، لوقف انتشار الفيروس ومنع تفشي المرض في القطاع.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
الإمارات
شلل الأطفال
منظمة الصحة العالمية
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