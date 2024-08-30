«جمعية الصحفيين» تكرّم شمسة بنت حمدان

أبوظبي (الاتحاد)

كرّمت جمعية الصحفيين الإماراتية حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية، وأهدتها درعاً تعبيراً عن الامتنان والاعتزاز بها كقدوة يحتذى بها.

وشهد الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان فعاليات الاحتفال الذي نظمته جمعية الصحفيين الإماراتية مساء أول أمس احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، المقام تحت شعار «نتشارك للغد»، الذي أقيم على المسرح الوطني بأبوظبي. وحضر الحفل فضيلة المعيني رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، وعدد من القيادات النسائية والصحفيين والإعلاميين بالدولة. وألقت فضيلة المعيني كلمة في بداية الاحتفال أشادت فيها بدور المرأة في إثراء مهنة الصحافة والإعلام وإثباتها كفاءةً واقتداراً في كل القطاعات.

وأضافت المعيني: «يوم المرأة الإماراتية هو رمز اختارته القيادة الرشيدة للدولة لتعلن فيه عن تقديرها لعطاء المرأة، لتصبح المرأة في الإمارات الأكثر حظاً، والأوفر نصيباً، في كل شيء».

وأكدت رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية أن المرأة الإماراتية لم تصل لهذه المكانة إلا بفضل دعم القيادة ودعم «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. وأشادت فضيلة المعيني في كلمتها بالدور المؤثر والفعال في العديد من المجالات الإنسانية والخيرية الذي تقوم به سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان.

وقالت المعيني: لعل من أبرز الأعمال الخيرية التي تقوم بها سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان في دولة الإمارات وخارجها ومن خلال موقعها كمساعد لسمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية، أنها تؤدي دوراً حيوياً في الإشراف على العديد من المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها الهيئة، سواء داخل الإمارات أو على المستوى الدولي، كما أسست مؤسسة الشيخة شمسة بنت حمدان لدعم التعليم والصحة، وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة لتحسين ظروف المعيشة للفئات المحتاجة، وغيرها من الأعمال الخيرية والإنسانية.

وتقديراً لدورها الإنساني الرائد وجهودها الملهمة في دعم المرأة والمجتمع، كرّمت جمعية الصحفيين الإماراتية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، وأهدتها درعاً تعبيراً عن الامتنان والاعتزاز بها كقدوة يحتذى بها، وقد تسلمه عنها نجلها الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان.

جلسة حوارية

وتضمن برنامج الاحتفال جلسة حوارية تحت شعار «المرأة في صحافتنا.. نماذج تصنع الأمل» أدارتها الإعلامية يسرى عادل. كما تحدثت الكاتبة الصحفية عائشة سلطان عن محور المرأة الإعلامية.. الدور والوظيفة من واقع خبرتها العملية.

وتناولت الكاتبة والباحثة شيخة الجابري الحديث عن إسهامات كاتبات الأعمدة في تطوير الإعلام الإماراتي ودور المرأة في صناعة الرأي. وتحدثت الكاتبة والفنانة التشكيلية نورة الطنيجي عن الإعلام الإماراتي كنموذج إبداعي يبلور مكانة المرأة الإماراتية في عين الوطن.

وفي ختام الحفل، تم تكريم الكاتبات المشاركات في الجلسة الحوارية، ورعاة الاحتفالية لمساهمتهم في إنجاح الفعاليات التي استمرت لمدة 5 أيام متتالية على المسرح الوطني في أبوظبي، وهم: مجلس سيدات أعمال عجمان، أفراح الإمارات، مدار للإعلان، وسديم لإدارة المعارض المنظمة للفعاليات.

كما تم تكريم فرق المتطوعين في تنظيم الحفل، والمشاركات في معرض رائدات الأعمال والأسر المنتجة، وتخللت برنامج الحفل فقرات فنية للفرقة الوطنية.