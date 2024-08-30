4 مراحل لاختيار وتكريم الطلبة الأوائل في دبي

دينا جوني (دبي)

حددت «منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في إمارة دبي»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتكريم ورعاية الطلبة الأوائل في إمارة دبي، أربع مراحل لترشيح واختيار الطلبة الأوائل في مرحلة الثانوية العامة بمختلف المناهج الدولية المستهدفة. وتستهدف المنظومة تكريم ورعاية أوائل الثانوية العامة من الطلبة الإماراتيين والمقيمين في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، والمنهاج الأميركي (AP)، والمنهاج البريطاني، ومنهاج البكالوريا الدولية.

وتبدأ المرحلة الأولى في ترشيح واختيار الطلبة الأوائل، بإدخال نتائج الطلبة في نظام «احتساب الدرجات» في المدارس الخاصة التي تطبق المناهج المستهدفة، ثم تستخدم المنظومة أوزان «نقاط التعرفة» المتبعة في نظام القبول في الجامعات الدولية، لحصر ومقارنة نتائج وإنجازات الطلبة في مختلف المناهج الدولية المستهدفة.

ويلي ذلك احتساب نتائج الاختبارات الخارجية بالنسبة لنتائج الطلبة في المنهاج الأميركي (AP)، وفي المنهاج البريطاني بنظام (A Level)، بالإضافة إلى نتائج اختبارات الطلبة في منهاج البكالوريا الدولية. وأخيراً يتم اختيار الطلبة الأوائل في المسارات التعليمية المختلفة بمنهاج وزارة التربية والتعليم، بحسب نتائج الثانوية العامة في إمارة دبي، والتي تصدر عن الوزارة.

وأفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بأنه يتم تقديم مكافأة مالية لكل طالب متفوق، وتوفير منح دراسية محلياً ودولياً للطلبة الإماراتيين المتفوقين، بالإضافة إلى طرح خصومات مجزية للطلبة المقيمين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي، مع أولوية الحصول على الإقامة الذهبية للطلبة ولعائلاتهم، وذلك بحسب الآلية المتبعة في إمارة دبي. وتأتي المنظومة لتكريم ومكافأة الطلبة الإماراتيين والمقيمين المتفوقين في إمارة دبي، وتحفيزهم على الأداء الأكاديمي المتميز، وتوفير الدعم والرعاية للمواهب الشابة والكفاءات الواعدة. كما تسعى إلى توفير فرص التعليم والتطوير للكفاءات الوطنية في أرقى مؤسسات التعليم العالي، وتزويدها بالمهارات التخصصية والقيادية والريادية، مما يعزز قدرتها التنافسية وممارسة دورها في مسيرة التنمية الشاملة لإمارة دبي.