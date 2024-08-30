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علوم الدار

سفير الإمارات يلتقي رئيس مجلس النواب الأرجنتيني

سفير الإمارات يلتقي رئيس مجلس النواب الأرجنتيني
31 أغسطس 2024 00:29

بيونس آيرس (وام)
التقى سعيد عبدالله القمزي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين، معالي مارتين منعم رئيس مجلس النواب في جمهورية الأرجنتين، بالعاصمة بوينس آيرس.
وأشاد القمزي بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما نقل تحيات معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسلمه الدعوة الموجهة من معالي غباش، إلى معاليه والوفد المرافق لزيارة الدولة والمجلس الوطني الاتحادي.
وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع الأرجنتين في كافة المجالات ولا سيما في المجال البرلماني، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأرجنتين، مشيراً إلى دور لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية - الأرجنتينية، في تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الرؤى في هذا المجال.
من جانبه، أكد معالي مارتين منعم حرص الأرجنتين على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات، بما يحقق مصالح وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

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