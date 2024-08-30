انطلاق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024 اليوم

هالة الخياط (أبوظبي)



تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، تنطلق اليوم فعاليات المعرض الدولي للصيد والفروسية، وتستمر حتى 8 سبتمبر 2024، في مركز أدنيك أبوظبي، حيث تلتقي الحضارات من مختلف قارات العالم، ضمن مجموعة من الفعاليات التراثية، والثقافية، والرياضية، والاقتصادية، بما يعكس حرص دولة الإمارات على إحياء التراث العربي والإنساني والمحافظة عليه.

وفي نسخته الـ21 يُقام المعرض للمرّة الأولى على مدى 9 أيّام، وذلك تلبية لرغبة كلّ من الزوار والعارضين، وقد أشادت الشركات المحلية والإقليمية والدولية بهذه النقلة النوعية، ضمن استراتيجية تطوير المعرض على مدى خمس سنوات (2021 - 2025)، بما يعكس الإقبال الجماهيري المُتزايد، ويُلبّي طموحات عشّاق الصقارة والصيد والفروسية والتراث في مختلف أنحاء العالم.

ويوفر المعرض في إطار فعالياته وورشه التعليمية والتفاعلية منصة وحدثاً دولياً لتبادل الخبرات وعقد الصفقات بين الشركات العالمية المتخصصة والشركات المحلية والإقليمية التي أصبحت منتجاتها تنافس أفضل الابتكارات العالمية.

وتشهد الدورة الـ21 من المعرض العديد من العروض الحصرية والفريدة التي ستكون محل اهتمام العارضين الدوليين والزوار على حد سواء منها على سبيل المثال لا الحصر، مشاركة متحف زايد الوطني، والذي سيعرض مجموعة من مقتنيات المتحف الخاصة بالصقارة والقنص والصيد هذا، بالإضافة لأنشطة واستعراضات جديدة تقام لأول مرة.

قطاعات متنوعة

ويتضمن المعرض 11 قطاعاً، يؤدي كل قطاع دوراً حيوياً في إبراز الطبيعة متعددة الأوجه للأنشطة الخارجية والثقافية في المعرض الدولي للصيد والفروسية، واستكشافاً شاملاً للأنشطة الخارجية التقليدية والحديثة، حيث تلبي مجموعة متنوعة من الاهتمامات.

ويقدم قطاع الرياضات والرماية والصيد أحدث الابتكارات في الأسلحة والأكسسوارات، بينما يقدم قطاع سياحة الصيد والسفاري فرصاً للمغامرات العالمية، كما يبرز قطاع حفظ الثقافة والتراث التزام الحدث بالحفاظ على التقاليد الإماراتية، بينما يحتفي قطاع الفنون والحرف بالإبداع من خلال الأعمال التقليدية والمعاصرة.

عربات الرحلات

ويستهدف قطاع المركبات الترفيهية وعربات الرحلات، محبي الحياة المتنقلة، بينما يجذب قطاع معدات الصيد والرياضات البحرية أولئك المهتمين بالأنشطة المائية، حيث يوفر المعرض لقطاعات المركبات والمعدات الترفيهية الخارجية ومعدات الصيد والتخييم كل ما يلزم للمغامرات الخارجية، كما يقدم قطاع المنتجات والخدمات البيطرية رؤى حول رعاية الحيوانات، ويكرم قطاع الصقارة هذه الرياضة القديمة، وأخيراً، يجمع قطاع الفروسية محبي الخيل مع عروض لفنون الفروسية والمعدات. ويمكن لزوار المعرض، سواء كانوا من محبي الصيد والفروسية، أو يسعون للغوص في التراث الثقافي للمنطقة، استكشاف المعارض الثقافية، والعروض التاريخية والتقليدية المذهلة، التي تحتفي بالتراث الغني لدولة الإمارات.

مشاركة قياسية

وتمتاز الدورة الحالية من المعرض بمشاركة قياسية من قبل كبريات الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في القطاعات المختلفة، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة بأكثر من 58.5%، مقارنة بالدورة السابقة في عام 2023، ووصل عدد الشركات العارضة والعلامات التجارية المشاركة إلى 1,742 شركة عارضة وعلامة تجارية مقارنة مع الدورة الماضية. وارتفعت المساحة الكلية للمعرض بنسبة 34% لتصل إلى ما يزيد على 87 ألف متر مربع، مقارنة مع 65 ألف متر مربع في دورة العام الماضي، في حين يستقطب المعرض مشاركة 65 دولة من حول العالم، منها 14 دولة جديدة، كما شهدت الدورة الحالية مشاركة ما يزيد على 250 شركة عارضة جديدة من مختلف دول العالم.

مُبادرات رائدة لـ «صقّاري الإمارات »

في إطار مُشاركته بالدورة الجديدة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر 2024، وضمن جهوده في المحافظة على الصقارة كتراث إماراتي وإنساني، أكد نادي صقّاري الإمارات أنّ الحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، يُمثّل سنوياً الفرصة الأمثل من خلال قطاع الصقارة لانطلاق موسم مقناص إيجابي ومُثمر بما في ذلك الموسم الجديد 2024-2025، حيث إن الاستعدادات للصيد بالصقور وسباقات وبطولات الصقارة، ومزادات الصقور المُكاثرة في الأسر، قد انطلقت بالفعل.

وبهذه المناسبة، توجّه معالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، رئيس الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة (IAF)، بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، راعي معرض أبوظبي للصيد، للدعم الكبير الذي يُقدّمه سموهما لجهود ومشاريع صون الصقارة، وتعزيز أسس التعاون المُشترك بين مختلف الشعوب والثقافات سيراً على ما زرعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في قلوب أبناء الإمارات من عشق لهذا التراث الأصيل واعتزاز به.

جمال الخيل

من الساعة 2:00 إلى 4:30 بعد ظهر السبت 7 سبتمبر، تقام مسابقة جمال الخيل التي تظهر تألق الخيول العربية الأصيلة وخصائصها المتميزة، مع التركيز بصورة خاصة على دور مدربيها في حلبة العرض. تمثل تلك العروض عنصراً أساسياً لمجتمع الخيول العربية، وتبرز السمات المتميزة لتلك السلالة.

عرض الفروسية

يقام «عرض الفروسية الحر» للخيول يومياً، من الاثنين 2 سبتمبر إلى الأحد 8 سبتمبر، من الساعة 1:30 إلى 2:00 ظهراً، ويعد فعالية جذابة يجري فيها تقديم الخيول دون أي قيود، أو سروج، أو ألجمة أو أرسان، بما يتيح للخيول التحرك بحرية وعفوية لإظهار رشاقتها الطبيعية وروحها النشطة، كما تحظى العروض الحرة بشعبية كبيرة، نظراً لإظهارها العلاقة بين الحصان والمدرب، وإبراز الجمال الفريد للخيول وقدراتها المختلفة.

الرماية بالقوس

تضم أبرز الفعاليات الأخرى عرض «المعارك التاريخية والرماية بالقوس على صهوة الخيل»، والذي تنظمه أكاديمية مملوك للرماية بالقوس وإسطبلات كابر، وتعيد خلاله تمثيل مشاهد من المعارك تبرز فيها مهارات الرماية بالقوس، خلال الفترة من الاثنين 2 سبتمبر وحتى السبت 7 سبتمبر، من الساعة 1:30 إلى 2:00 ظهراً.

العروض

يتمكن زوار المعرض الدولي للصيد والفروسية في دورته الحالية من الاستمتاع بالعروض والفعاليات المذهلة المقدمة، والاستفادة من مجموعة واسعة من الخيارات واستكشاف وشراء منتجات ومعدات الصيد، والتواصل مع كبار المصنعين والموردين في هذا المجال، والدخول في سحوبات على مجموعة واسعة من الهدايا المقدمة من الرعاة طوال أيام المعرض.

تغطية متميزة لشبكة أبوظبي للإعلام

أعلنت شبكة أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عن مشاركتها في فعاليات الدورة الـ21 من معرض «أبوظبي الدولي للصيد والفروسية»، وذلك بصفتها الشريك الإعلامي الرسمي للحدث. وتبرز مشاركة الشبكة هذا العام من خلال التغطية الإعلامية المتميزة التي تقدمها عبر الاستوديو الخاص بشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي والجناح المخصص لـ«ماجد» وجميع منصاتها الإعلامية التلفزيونية والإذاعية والمطبوعة والرقمية.

وبهذه المناسبة، قال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشبكة أبوظبي للإعلام: «يسعدنا في شبكة أبوظبي للإعلام أن نكون الشريك الإعلامي الرسمي للدورة الـ21 الأكبر في تاريخ معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وأن نسهم في تقديم تغطية متميزة لكل جوانبه عبر منصاتنا الإعلامية المتنوعة، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات الهوية الجديدة لاستراتيجية شبكة أبوظبي للإعلام الرامية إلى تقديم محتوى متنوع يعكس قيم الهوية الإماراتية والموروث الوطني الأصيل، ويعبّر عن خصوصية المجتمع الإماراتي وتراثه الثقافي والاجتماعي العريق».

استوديو شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي

تقدم شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي تغطيةً يوميةً تواكب كل مجريات وأنشطة المعرض طوال أيام انعقاده، وذلك من خلال استوديو البث المباشر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك». وتشارك «قناة ياس» في التغطية اليومية عبر استوديو البث المباشر من خلال تقديم تغطية يومية في الساعة 2 بعد الظهر، وتقدم كل يوم تقارير متنوعة ومقابلات مع ممثلين من الجهات المشاركة وزوار المعرض وإضاءات مباشرة ومسجلة على أنشطة وفعاليات المعرض. وتغطي القناة مزادات الصقور والهجن، حيث يبدأ عرض فقرات استوديو مزاد الصقور، والتي تتضمن تقارير ومقابلات وبثاً مباشراً، في 31 أغسطس و1 و6 و7 سبتمبر في الساعة 7:15 مساءً، فيما تنقل فعاليات مزاد الهجن يوم 5 سبتمبر في الساعة 6:45 مساءً. وتخص قناة ياس وقنوات أبوظبي الرياضية صفحات التواصل الاجتماعي بتقارير يومية عن فعاليات وأجنحة وأنشطة المعرض ابتداء من 30 أغسطس.

«مساء أبوظبي»

يتفرد برنامج «مساء أبوظبي» الذي يُعرض على قناة الإمارات بعرض تغطية مباشرة من استوديو البث الخاص بالمعرض لمدة 30 دقيقة لمواكبة الفعاليات المسائية للحدث وإجراء لقاءاتٍ مباشرة مع المشاركين والحضور، وتسليط الضوء على أبرز المقتنيات والأدوات المستخدمة في مجالي الصيد والفروسية. وتشتمل التغطية أيضاً إجراء المراسلين الميدانيين مداخلات مباشرة مع المشاركين والحضور، بالإضافة إلى فقرة «كل يوم سؤال»، والتي تتضمن مسابقات يومية حول تاريخ المعرض وتقديم جوائز للمشاركين. ويعرض برنامج «صباح الإمارات» على قناة الإمارات تقارير يومية عن المعرض، وإضاءات تعريفية حول أنواع الصقور في منطقة الخليج العربي، وقيمتها المادية والمعنوية، وعن أنواع الأسلحة المستخدمة في الصيد وتطورها عبر الزمن، لينقل مجريات المعرض خلال تغطيةٍ تستمر لمدة نصف ساعة من استوديو البث المباشر.

إنتاج وثائقي

تقدم شبكة أبوظبي للإعلام إنتاجها الوثائقي الذي يُعرض ضمن التغطية المسائية ليتناول التاريخ الحافل للموروث الوطني المستدام بمختلف عناصره، والشغف المتوارث برحلات الصيد وتجارب الصقارة والفروسية، حيث يستعرض الفيلم ملامح هذا التراث المستلهمة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصولاً إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويسلط الضوء على شغفهم المتوارث وأنواع الصقور التي يمتلكها الشيوخ وأسمائها وحكاياتها والمسابقات التي تشارك فيها.

جناح مخصص للأطفال

وتبرز مشاركة «ماجد» في المعرض بجناحٍ خاصٍ يضم ركناً لعرض الفيلم الكرتوني «المقناص» ومساحة خاصة بالأنشطة الترفيهية بمشاركة شخصيات «ماجد» الشهيرة، فضلاً عن تغطيتها التلفزيونية المتميزة على قناة ماجد، وذلك بما من شأنه تعريف الجيل الناشئ على ملامح الثقافة الوطنية والموروث الأصيل، وتشجيعه على أهمية الحفاظ على البيئة وصون التراث الثقافي.

مركز الاتحاد للأخبار

في حين تتمحور تغطية «مركز الاتحاد للأخبار» حول تقديم التقارير الميدانية والمحتوى الرقمي والتغطيات الخاصة التي تسلط الضوء على الجهات المشاركة والعارضة ومختلف أنشطة المعرض وفعالياته ومسابقاته وغيرها من الجوانب التي تبرز ملامح التراث الثقافي لدولة الإمارات وتعزز جهود التوعية المستدامة.

وتسلط صحيفة «الاتحاد» الضوء على الأهمية التراثية والبيئية للمعرض منذ بداية انطلاقه، من خلال ما تقدمه من محتوى مطبوع ورقمي وحوارات خاصة مع ممثلي الجهة المنظمة للمعرض والمشاركين في المعرض، فضلاً عن باقة من اللقاءات المصورة التي تُعرض عبر منصاتها الرقمية.

شبكة أبوظبي الإذاعية

وتوفر شبكة أبوظبي الإذاعية تغطية شاملة لفعاليات المعرض، حيث تواكب «إذاعة أبوظبي» الحدث عبر برنامج «استوديو 1». فيما تقدم إذاعة «ستار أف أم» تغطيةً متميزة للمعرض عبر برنامج «صباحو»، الذي تجري من خلاله رانيا يونس لقاءاتٍ مع المتحدثين والمشاركين في «صباحو بودكاست»، وتشارك إذاعة «إمارات أف أم» في التغطية الإعلامية عبر برنامج «وين رايحين» يومي السبت والأحد وبرنامج «بودكاست» من الاثنين لغاية الجمعة.