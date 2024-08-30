«نسائية دبي» توقع اتفاقية لرعاية مبادرة «نجاحات»

دبي (الاتحاد)

تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية وقعت جمعية النهضة النسائية بدبي ممثلة في إدارة أجيال المستقبل، اتفاقية لرعاية مبادرة نجاحات، مع مجموعة تريستار، وذلك في مقر تريستار بجبل علي.

وقع اتفاقية الشراكة كلٌ من خولة المطروشي، مدير إدارة فعاليات أجيال المستقبل، ويوجين الويسيوس مايان المؤسس الرئيس التنفيذي لمجموعة تريستار، بحضور نوال البلوشي قائد تريستار للتوطين. وتأتي الاتفاقية في إطار السعي المشترك لتعزيز التنمية المجتمعية، وتقديم الدعم للفئات المستحقة، مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز دورها الفاعل في المجتمع للمساهمة في بناء مستقبل مشرق ومستدام. وتهدف الاتفاقية إلى دعم تدريب تأهيلي للتوظيف في مجال تقنية المعلومات، والسكرتارية، والمحاسبة، ومهارات التواصل باللغة الإنجليزية والعربية، وتستهدف المواطنات الدارسات وتمكينهن من الحصول على وظيفة خلال فترة التدريب الميداني، ومنح راتب إلى أن يتم التخرج ومن ثم العمل بالمؤسسة.