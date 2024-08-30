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علوم الدار

ولي عهد أم القيوين يعزي في وفاة موزة محمد عبدالله الموسى

راشد بن سعود خلال تقديم واجب العزاء (وام)
31 أغسطس 2024 01:39

دبي (وام)

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قدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها موزة محمد عبدالله الموسى. وأعرب سمو ولي عهد أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة جميرا بدبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

أم القيوين
راشد بن سعود بن راشد المعلا
دبي
جميرا
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