«الخارجية» و«الوطني للأرصاد» يطلقان منصة «الإنذار المبكر»

أبوظبي (وام)

أعلنت وزارة الخارجية، والمركز الوطني للأرصاد، عن إطلاق منصة رقمية لرصد الحالات الجوية والكوارث الطبيعية، وذلك من خلال توقيع شراكة وتعاون بين الجهتين في مجالات رصد الحالات الجوية والكوارث الطبيعية، بهدف تعزيز الجهود لتوعية المواطنين المتواجدين خارج الدولة واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة في حالات الكوارث الطبيعية والمناخية الخطيرة لضمان سلامتهم وأمنهم.

ويأتي توقيع الاتفاقية كخطوة أولى نحو تعاون أوسع بين الطرفين، ويعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الأمن والسلامة العامة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والبيانات الدقيقة لتعزيز إدارة الأزمات والاستجابة للكوارث الطبيعية. وجرى إطلاق منصة «الإنذار المبكر للجميع» وهي منصة مشتركة بين الجهتين مختصة برصد الحالات الجوية والكوارث الطبيعية والتحذير منها.

ووقع اتفاقية التعاون، عن وزارة الخارجية فيصل عيسى لطفي، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية، وعن المركز الوطني للأرصاد الدكتور عبدالله أحمد المندوس، مدير عام المركز ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.