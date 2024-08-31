فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية يعقد اجتماعاً لمتابعة الحالة المدارية في بحر العرب

في إطار الاستعدادات الاستباقية وسبل تعزيز الجاهزية، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تعقد اجتماعاً لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، وذلك لبحث ومتابعة تطورات الحالة المدارية الحالية في بحر العرب.

وفيما يلي مخرجات الاجتماع:

- تشير البيانات والقراءات الأولية إلى أن التأثير المتوقع على الدولة سيكون غير مباشر، مع توقع اضطراب البحر وامتداد المياه في بعض المناطق الساحلية من دون وجود مؤشرات قد تؤثر على مناطق الدولة.

- توجيه إرشادات السلامة للجمهور عبر القنوات والمصادر الرسمية في الدولة.

- تلقي المعلومات والإرشادات والمستجدات والأخبار الخاصة بالحالة المدارية من المصادر الرسمية في الدولة وعدم تداول الشائعات ونشرها.



