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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك ماليزيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك ماليزيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
31 أغسطس 2024 13:18

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى جلالة الملك السلطان ابراهيم إسكندر، ملك ماليزيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك السلطان ابراهيم إسكندر.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا.

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