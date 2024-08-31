"شبكة أبوظبي للإعلام" تقدم تغطية متميزة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

أعلنت شبكة أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عن مشاركتها في فعاليات الدورة الـ21 من معرض "أبوظبي الدولي للصيد والفروسية"، والذي يُقام في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر 2024، في مركز أبوظبي الدولي للمعارض "أدنيك"، وذلك بصفتها الشريك الإعلامي الرسمي للحدث.

وتبرز مشاركة الشبكة هذا العام من خلال التغطية الإعلامية المتميزة التي تقدمها عبر الاستوديو الخاص بشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي والجناح المخصص لـ "ماجد" وجميع منصاتها الإعلامية التلفزيونية والإذاعية والمطبوعة والرقمية.

وبهذه المناسبة، قال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشبكة أبوظبي للإعلام: "يسعدنا في شبكة أبوظبي للإعلام أن نكون الشريك الإعلامي الرسمي للدورة الـ21 الأكبر في تاريخ معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وأن نسهم في تقديم تغطية متميزة لكافة جوانبه عبر منصاتنا الإعلامية المتنوعة، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات الهوية الجديدة لاستراتيجية شبكة أبوظبي للإعلام الرامية إلى تقديم محتوى متنوع يعكس قيم الهوية الإماراتية والموروث الوطني الأصيل، ويعبّر عن خصوصية المجتمع الإماراتي وتراثه الثقافي والاجتماعي العريق".



استوديو شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي

تقدم شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي تغطيةً يوميةً تواكب كافة مجريات وأنشطة المعرض طوال أيام انعقاده، وذلك من خلال استوديو البث المباشر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وتشارك "قناة ياس" في التغطية اليومية عبر استوديو البث المباشر من خلال تقديم تغطية يومية في الساعة 2 بعد الظهر، وتقدم كل يوم تقارير متنوعة ومقابلات مع ممثلين من الجهات المشاركين وزوار المعرض وإضاءات مباشرة ومسجلة على أنشطة وفعاليات المعرض.

وتغطي القناة مزادات الصقور والهجن، حيث يبدأ عرض فقرات استوديو مزاد الصقور، والتي تتضمن تقارير ومقابلات وبثاً مباشراً، في 31 أغسطس و1 و6 و 7 سبتمبر في الساعة 7:15 مساءً، فيما تنقل فعاليات مزاد الهجن يوم 5 سبتمبر في الساعة 6:45 مساءً.

وتخص قناة ياس وقنوات أبوظبي الرياضية صفحات التواصل الاجتماعي بتقارير يومية عن فعاليات وأجنحة وأنشطة المعرض ابتداء من 30 أغسطس.

حيث يتفرد برنامج "مساء أبوظبي" الذي يُعرض على قناة الإمارات بعرض تغطية مباشرة من استوديو البث الخاص بالمعرض لمدة 30 دقيقة لمواكبة الفعاليات المسائية للحدث وإجراء لقاءاتٍ مباشرة مع المشاركين والحضور، وتسليط الضوء على أبرز المقتنيات والأدوات المستخدمة في مجالي الصيد والفروسية.

وتشتمل التغطية أيضاً إجراء المراسلين الميدانين مداخلات مباشرة مع المشاركين والحضور، بالإضافة إلى فقرة "كل يوم سؤال"، والتي تتضمن مسابقات يومية حول تاريخ المعرض وتقديم جوائز للمشاركين.

ويعرض برنامج "صباح الإمارات" على قناة الإمارات تقارير يومية عن المعرض، وإضاءات تعريفية حول أنواع الصقور في منطقة الخليج العربي، وقيمتها المادية والمعنوية، وعن أنواع الأسلحة المستخدمة في الصيد وتطورها عبر الزمن، لينقل مجريات المعرض خلال تغطيةٍ تستمر لمدة نصف ساعة من استوديو البث المباشر.



إنتاج وثائقي

كما تقدم شبكة أبوظبي للإعلام إنتاجها الوثائقي الذي يُعرض ضمن التغطية المسائية ليتناول التاريخ الحافل للموروث الوطني المستدام بمختلف عناصره، والشغف المتوارث برحلات الصيد وتجارب الصقارة والفروسية، حيث يستعرض الفيلم ملامح هذه التراث المستلهمة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وصولاً إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ويسلط الضوء على شغفهم المتوارث وأنواع الصقور التي يمتلكها الشيوخ وأسمائها وحكاياتها والمسابقات التي تشارك فيها.



جناح مخصص للأطفال

وتبرز مشاركة "ماجد" في المعرض بجناحٍ خاصٍ يضم ركناً لعرض الفيلم الكرتوني "المقناص" ومساحة خاصة بالأنشطة الترفيهية بمشاركة شخصيات "ماجد" الشهيرة، فضلاً عن تغطيتها التلفزيونية المتميزة على قناة ماجد، وذلك بما من شأنه تعريف الجيل الناشئ على ملامح الثقافة الوطنية والموروث الأصيل، وتشجيعه على أهمية الحفاظ على البيئة وصون التراث الثقافي.



في حين، تتمحور تغطية "مركز الاتحاد للأخبار" حول تقديم التقارير الميدانية والمحتوى الرقمي والتغطيات الخاصة التي تسلط الضوء على الجهات المشاركة والعارضة ومختلف أنشطة المعرض وفعالياته ومسابقاته وغيرها من الجوانب التي تبرز ملامح التراث الثقافي لدولة الإمارات وتعزز جهود التوعية المستدامة.

وتسلط صحيفة "الاتحاد" الضوء على الأهمية التراثية والبيئية للمعرض منذ بداية انطلاقه، من خلال ما تقدمه من محتوى مطبوع ورقمي وحوارات خاصة مع ممثلي الجهة المنظمة للمعرض والمشاركين في المعرض، فضلاً عن باقة من اللقاءات المصورة التي تُعرض عبر منصاتها الرقمية.



شبكة أبوظبي الإذاعية

وتوفر شبكة أبوظبي الإذاعية تغطية شاملة لفعاليات المعرض، حيث تواكب "إذاعة أبوظبي" الحدث عبر برنامج "استوديو 1". فيما تقدم إذاعة "ستار أف أم" تغطيةً متميزة للمعرض عبر برنامج "صباحو"، الذي تجري من خلاله رانيا يونس لقاءاتٍ مع المتحدثين والمشاركين في "صباحو بودكاست"، وتشارك إذاعة "إمارات أف أم" في التغطية الإعلامية عبر برنامج "وين رايحين" يومي السبت والأحد وبرنامج "بودكاست" من الإثنين لغاية الجمعة.