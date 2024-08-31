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علوم الدار

معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024 ينطلق في نسخته الأكبر والاستثنائية

معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024 ينطلق في نسخته الأكبر و الاستثنائية
31 أغسطس 2024 15:00

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، تنطلق اليوم فعاليات المعرض الدولي للصيد والفروسية، وتستمر حتى 8 سبتمبر 2024، في مركز أدنيك أبوظبي، حيث تلتقي الحضارات من مختلف قارات العالم، ضمن مجموعة من الفعاليات التراثية، والثقافية، والرياضية، والاقتصادية، بما يعكس حرص دولة الإمارات على إحياء التراث العربي والإنساني والمحافظة عليه.
التراث والثقافة الإماراتية
فخر وانجاز كبير يسطره معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية وفي نسخته الحادية و العشرين يحمل زواره بين أروقته بوعد قاطع أنها دورة استثنائية بكل ما تتضمنه من معنى .. هي انطلاقة لمسيرة عطاء مستمر امتدت لعقدين من الزمن ترسم ملامح و قصص النجاح لانجازات الدولة و إمارة أبوظبي، وسط اهتمام ومتابعة ودعم كبير من القيادة الرشيدة  التي نقلت التراث الاماراتي نحو العالمية، تراث غني زاخر بمعان سامية لدولة تحمل بين طياتها كل موارد التقدم و الازدهار لكنها لا تتخلى عن ماضيها الأصيل، واليوم نشهد انطلاق المعرض بحلة هي الأكبر على الاطلاق في مساحة تتجاوز الـ87 ألف متر مربع إلى ما يزيد على 1,742 شركة وعلامة تجارية، أرقام قياسية توسعية كبيرة لم تقف عند هذا الحد فهناك  65 دولة حول العالم منها 14 دولة جديدة تشارك لأول مرة  ومشاركة ما يزيد على 250 شركة عارضة جديدة من مختلف دول العالم في حين أن عدد الشركات الوطنية المشاركة في المعرض يصل إلى 435 شركة.
كما سيشهد المعرض 13 ميزة جديدة وتحسينات على القطاعات الـ11 ستوفر للزوار تجربة أكثر ثراءً وعروضا حصرية و فريدة ستكون محل اهتمام العارضين الدوليين والزوار ومقتنيات متحف خاصة بالصقارة والقنص والصيد  بالإضافة لأنشطة واستعراضات جديدة تقام لأول مرة.
كما تستهدف هذه النسخة قطاع المركبات الترفيهية وعربات الرحلات محبي الحياة المتنقلة بينما يجذب قطاع معدات الصيد والرياضات البحرية المهتمين بالأنشطة المائية ويجمع قطاع الفروسية محبي الخيل مع عروض لفنون الفروسية والمعدات بحيث يلعب كل قطاع دورًا حيويًا في إبراز الطبيعة المتعددة الأوجه للأنشطة الخارجية والثقافية .. كل ذلك سيكون حاضراً و شاهداً أمام الجميع في معرض أبوظبي الدولي للصيد و الفروسية 2024.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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