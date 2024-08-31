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حمدان بن زايد: توجيهات رئيس الدولة تجعلنا دائماً على أهبة الاستعداد والاستجابة لحاجة الدول الصديقة

حمدان بن زايد: توجيهات رئيس الدولة تجعلنا دائماً على أهبة الاستعداد والاستجابة لحاجة الدول الصديقة
31 أغسطس 2024 15:05

قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تجعلنا دائماً على أهبة الاستعداد والاستجابة لحاجة الدول الصديقة، والوقوف معها في الأزمات والنكبات ومساعدتها ومد يد العون لها.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه على الأوضاع الإنسانية التي خلفتها الفيضانات الأخيرة في نيبال، عبر الاتصال الهاتفي الذي أجراه سموه اليوم بوفد الهلال الأحمر الموجود حالياً في العاصمة «كاتماندو»، لتقييم الأوضاع الميدانية والوقوف على احتياجات المتأثرين العاجلة من المساعدات الإنسانية، ودراسة المشاريع التنموية وبرامج إعادة الإعمار للمناطق الأكثر تضرراً من الكارثة.

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ووقف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على تفاصيل الأوضاع الإنسانية في نيبال، خلال الاتصال برئيس وفد هيئة الهلال الأحمر المتواجد في نيبال، ووجه بسرعة تنفيذ البرنامج المقترح من قبل الوفد لتعزيز استجابة الهيئة الإنسانية والحد من تداعيات كارثة الفيضانات على السكان هناك، وتعرف سموه على نوعية المشاريع التي تحتاجها نيبال في الوقت الراهن، ووجه سموه الوفد بتلبية المتطلبات الأساسية للمتضررين في الوقت الراهن ودراسة المشاريع المستقبلية للتعافي من أضرار الفيضانات.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
محمد بن زايد
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