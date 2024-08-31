الأحد 1 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بتوجيهات من رئيس الدولة.. الإمارات ترسل لقاحات إلى 5 دول أفريقية لمواجهة تفشي فيروس جدري القردة

بتوجيهات من رئيس الدولة.. الإمارات ترسل لقاحات إلى 5 دول أفريقية لمواجهة تفشي فيروس جدري القردة
31 أغسطس 2024 16:13

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفي إطار الجهود الإنسانية المستمرة في دعم الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة التحديات والأزمات، ترسل دولة الإمارات عدداً من الطائرات إلى الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وساحل العاج، والكاميرون، وعلى متنها لقاحات مضادة لفيروس جدري القردة، وذلك استجابة للجهود التي تبذلها هذه الدول الخمس لمكافحة واحتواء تفشي الفيروس.

وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة: «يأتي هذا الدعم تجسيداً للأهمية الكبيرة التي توليها دولة الإمارات لتعزيز العمل الإنساني والصحي على المستوى العالمي، وتأكيداً لالتزامها الدائم بدعم الدول الأخرى خلال الأزمات والكوارث».

أخبار ذات صلة
«أبوظبي الرياضي» يتأهل إلى «المجموعات» في «أبطال آسيا»
الإمارات مركز استثماري عالمي في الشرق الأوسط

وأضاف معاليه: «تعكس هذه المبادرة القيم الإنسانية التي تحرص عليها دولة الإمارات في إطار سعيها الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمجتمعات المتضررة في مختلف أنحاء العالم».

المصدر: وام
جدري القرود
محمد بن زايد
الإمارات
آخر الأخبار
هزة أرضية
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": هزة بقوة 2.3 درجة في مسافي
اليوم 08:28
فيضانات في أستراليا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أمطار غزيرة ورياح مدمرة تقطع الكهرباء عن الآلاف في أستراليا
اليوم 10:56
جهود مستمرة يبذلها المستشفى الميداني الإماراتي في غزة (أرشيفية)
علوم الدار
تكاتف إماراتي-إندونيسي في غزة لتقديم الرعاية الطبية للمصابين الفلسطينيين
اليوم 10:26
آليات الجيش الأوكراني قرب الحدود مع روسيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الدفاع الروسية تعلن إسقاط عدد من الطائرات المسيرة
اليوم 10:21
شعار "تريندز"
علوم الدار
"تريندز" يشارك في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بفعاليات بحثية وجلسات نقاشية
اليوم 10:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©