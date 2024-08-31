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علوم الدار

الحالة المدارية «اسنا» تتحوّل إلى منخفض مداري غداً

الحالة المدارية «اسنا» تتحوّل إلى منخفض مداري غداً
31 أغسطس 2024 16:15

إبراهيم سليم (أبوظبي)
أكد المركز الوطني للأرصاد متابعته الحالة المدارية في بحر العرب، على مدار الأربع وعشرين ساعة، راجياً الجمهور بمتابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز، وعدم تداول الشائعات.
وقال المركز: «من المتوقع استمرار العاصفة المدارية، والتي أطلق عليها اسم «أسنا» خلال الـ 48 ساعة القادمة، ومن المتوقع أن تضعف من ظهر الأحد، وتتحول إلى منخفض مداري، والمسار أو (الاتجاه) للحالة غرباً».
وصنف المركز الحالة بأنها عاصفة مدارية، ستتحول الى منخفض مداري، وسرعة الرياح من 70 - 80 كم/ س سرعة الحركة 15 كم/س.
وأوضح المركز وجود تأثير غير مباشر على الدولة، وذلك بتدفق السحب من بحر العرب على المناطق الشرقية والجنوبية قد يصاحبها سقوط أمطار واضطراب الموج في بحر عمان والخليج العربي، مع احتمال امتداد مياه البحر على بعض الشواطئ في الساحل الشرقي في فترة المد العالي يومي الأحد والاثنين، والتي تقع في بحر العرب.
وفيما يتعلق بالوضع الحالي، أفاد المركز بأنها عاصفة مدارية شمال شرق بحر العرب والموقع خط عرض 23.6 شمالاً - خط طول 65.3 والتي صنفها المركز الوطني للأرصاد بالعاصفة المدارية.. وسرعة الرياح 70 إلى 80 كم/س.. وتنخفض إلى 60 كيلو متراً في الساعة.
ومن خلال متابعة المركز للطقس، أشار إلى هبوب رياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً اليوم، وتصل سرعتها إلى 50 كم/س مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الشرقية والشمالية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 3000 متر أحياناً.
 من جهة أخرى، دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المزارعين، ومربي الثروة الحيوانية، إلى اتباع بعض الإرشادات التوجيهية، نظراً للتقلبات الجوية التي تمر بها أجواء الدولة، دعت إلى أخذ جميع الاحتياطات اللازمة في المزارع والعزب لسلامة الممتلكات والعاملين، وأهمية تثبيت جميع الأجسام القابلة للتطاير، وضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه بين المزارع والعزب.. مع الحرص على وضع المعدات الزراعية في أماكن آمنة.
ونبهت الهيئة الى ضرورة اتباع التنبيهات الواردة من شرطة أبوظبي والجهات المختصة.
وشددت على ضرورة التنبيه على العاملين في المزارع والعزب بعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى.

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