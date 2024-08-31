عبدالله بن زايد ووزير الخارجية التونسي يبحثان العلاقات الأخوية بين البلدي

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي محمد علي النفطي، بمناسبة تعيينه وزيراً للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية الشقيقة.

وبحث الوزيران، خلال اتصال هاتفي اليوم، العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية التونسية، وسبل تعزيزها، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تمنياته لمعالي محمد علي النفطي التوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً تطلعه للعمل مع معاليه، بما يعزز مساعي البلدين لتطوير وتعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات كافة.