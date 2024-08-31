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علوم الدار

طقس غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار غدا

أبوظبي
31 أغسطس 2024 17:43

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً يصبح غائما أحياناً، مع احتمال سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصةً شمالاً وشرقاً.  
حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً ليلاً. وسيحدث المد الأول عند الساعة 23:53، والجزر الأول عند الساعة 07:03.
بحر عمان أيضا خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً ليلاً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:25 والمد الثاني عند الساعة 20:44، والجزر الأول عند الساعة 15:26 والجزر الثاني عند الساعة 03:24.

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المصدر: وام
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