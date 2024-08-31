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علوم الدار

مزاد إلكتروني للصقور في «أبوظبي الدولي للصيد والفروسية»

جانب من المزاد الإلكتروني في المعرض (من المصدر)
1 سبتمبر 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، إطلاق أول مزاد إلكتروني للصقور، يعيد تعريف سوق الصقارة التقليدي ويغير طريقة بيع وشراء هذه الطيور المهيبة بصيغة رقمية مبتكرة.
ويتضمن الحدث الفريد مرحلتين: السبت 31 أغسطس، والأحد 1 سبتمبر، وعطلة نهاية الأسبوع التالية يوم الجمعة 6 سبتمبر، والسبت 7 سبتمبر. من الساعة 11 صباحاً حتى 9 مساءً (بتوقيت الإمارات)، وستكون الفرصة متاحة للمشاركين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذا المزاد الفريد والمتاح بالكامل عبر الإنترنت.
ويُتوقع أن تحقق النسخة الـ21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية والمقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، أرقاماً قياسية في الحضور، وستكون الأكبر في تاريخ المعرض، والذي ينظم من قبل نادي صقاري الإمارات بالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة أدنيك، حيث يتم عرض مجموعة واسعة من المبادرات والمعروضات التي تبرز التزام الإمارات بالحفاظ على تراثها الثقافي والطبيعي، مع تقديم ابتكارات جديدة مثل المزاد الإلكتروني للصقور.
ويقدم المزاد الإلكتروني للصقور في ADIHEX 2024 صيغة ديناميكية مستمرة، حيث يتم استبدال الصقور فور بيعها، ما يوفر تجربة مزايدة متواصلة. تنتهي المزايدة على كل صقر في الساعة 9 مساءً أو عند بيع الطائر من قبل مالكه. مع عرض ما بين 5 و10 صقور يومياً، ويمكن للهواة والمقتنين استكشاف مجموعة متنوعة من الطيور عالية الجودة التي اجتازت معايير صارمة للأهلية.
ويتعين على أصحاب مزارع الصقور الراغبين في المشاركة في المزاد استيفاء متطلبات عديدة: أن يكونوا مسجلين رسمياً في ADIHEX، وتقديم الصقور المعتمدة للجنة التنظيمية قبل المزاد بوقت كافٍ، وضمان أن جميع الصقور تحمل مستندات رسمية وشهادات صحية تؤكد خلوها من الأمراض.
مشاركة
يمكن للمشاركين دخول المزاد والبدء في المزايدة مقابل رسم تسجيل قدره 5000 درهم إماراتي، حيث يوفر المزاد نظام دفع آمناً، يضمن سلاسة المعاملات لجميع المشاركين، كما يتيح هذا النظام المبتكر لعشاق الصقارة من جميع أنحاء العالم المشاركة في المزاد دون قيود جغرافية، مما يوسع نطاق هذا التقليد العزيز إلى ما هو أبعد من المكان الفعلي لمعرض ADIHEX.
ولأول مرة، يقدم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية «شارة صقور ADIHEX» المرموقة، التي تمنح للطيور التي تم شراؤها في الحدث، وللحصول على هذه الشارة، يجب على المشترين تقديم فواتير ووثائق من العارض، وبعد ذلك سيخضع الصقر لتقييم من قبل نادي صقاري الإمارات في القاعة 4 خلال المعرض.

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