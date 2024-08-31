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علوم الدار

طالب بن صقر القاسمي يطلع على آخر الابتكارات في «أبوظبي الدولي للصيد والفروسية»

طالب بن صقر القاسمي خلال زيارة المعرض (وام)
1 سبتمبر 2024 01:08

أبوظبي (وام)

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أكد الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، المكانة العالمية المميزة التي وصل إليها معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بفضل اهتمام ودعم القيادة الرشيدة ليتوج المعرض عاماً بعد عام مسيرة من التميز رسمت ملامح قصص النجاح تضاف لإنجازات الدولة والعاصمة أبوظبي كمركز اقتصادي دولي مرموق.
جاء ذلك خلال زيارته فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي انطلق أمس في مركز أبوظبي الدولي للمعارض «أدنيك» برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، ويستمر حتى 8 سبتمبر 2024.
وقام الشيخ طالب بن صقر القاسمي، يرافقه الشيخ عمر بن طالب بن صقر القاسمي، والشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ حميد بن محمد بن جاسم القاسمي، وعدد من المسؤولين، بجولة في أقسام وأجنحة المعرض المختلفة، اطلع من خلالها على آخر الابتكارات والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجالي الصيد والفروسية، إلى جانب بعض قطاعات المعرض الأخرى والأنشطة المصاحبة.
وأشاد بجهود اللجنة العليا المنظمة للمعرض، وما وصل إليه من مكانة عالمية من حيث المساحة والفعاليات والابتكارات الجديدة، إضافة إلى محتويات الأجنحة المشاركة على المستويين المحلي والعالمي.

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