مشاركون في «أبوظبي الدولي للصيد والفروسية»: منصة للتعريف بعراقة التراث العربي

أبوظبي (وام)

أكد مشاركون من دول عربية في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أن الدورة الحالية تعد الأضخم والأكبر من نوعها، حيث تشهد العديد من العروض والفعاليات الفريدة، التي تجذب أنظار العالم بما يحقق النجاح المعهود للمعرض.

وأشاد عمار الكردي رئيس مجلس إدارة نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني بالتنظيم الرائع للمعرض، مشيراً إلى مشاركة النادي بجناح مميز يضم صوراً ومعلومات فريدة حول السياحة البيئية في المحميات الطبيعية في فلسطين، وذلك بالتعاون مع سلطة البيئة والجمعية الفلسطينية للبيئة والتنمية المستدامة.

من جانبه، قال هشام حمادي مدير مؤسسة هشام محي الدين حمادي من سوريا أحد أبرز صناع السروج العربية الذي عرض إنتاجه، الذي جاء به من دمشق.. نسعى من خلال مشاركتنا في المعرض إلى دعم الحرف اليدوية والاهتمام بالتنمية المستدامة، مثمناً دور دولة الإمارات في تعزيز التنمية المستدامة.

ويشارك صانع السروج المغربية التقليدية عبد العال شافوق صاحب مؤسسة سقاط سروج للمرة الثالثة في المعرض الدولي للصيد والفروسية ليضيف لمسة فنية جديدة إلى أجنحة المعرض عبر السروج المغربية، التي يتم تصنيعها وتطريزها يدوياً بشكل كامل من الخيوط الذهبية والحرير باحترافية عالية عريقة، تجعل من السرج قطعة فنية يزهو بها الخيل والفارس.

وأكد محمد الخرسيتم من جمهورية مصر العربية صانع السروج المصرية التقليدية أنه متفائل بمشاركته الثانية في المعرض نظراً لأنه محطة تجمع الكثير من المهتمين بالسروج وزينة الخيل.. لافتاً إلى أنه في ضوء مشاركته الحالية يطمح في التواجد مستقبلا في الدورات المقبلة عبر جناح أكبر.

وقال إن معرض الصيد والفروسية منصّة مهمة للتعريف بالسرج المصري والمساهمة في انتشاره خصوصاً أنه متخصص في عرض منتجات رياضات الصيد والفروسية ويقصده المحترفون والهواة والمحبون لرياضة الخيل وتربيتها وركوبها وبالتالي فهو في المكان الأمثل لعرض كل ما يتعلق بسروج وزينة الخيل.