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علوم الدار

الدعوة إلى استكمال تطعيمات الطلبة وفق مراحلهم العمرية

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية (من المصدر)
1 سبتمبر 2024 01:08

مريم بوخطامين (أبوظبي) 
أكدت الدكتورة شمسة لوتاه، مدير إدارة خدمات الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أهمية استكمال التطعيمات اللازمة وفقاً للمرحلة العمرية للطلاب، نظراً لأهميتها في حمايتهم من الأمراض المعدية.
وقالت: إن المؤسسة حريصة على تقديم مجموعة محددة من التطعيمات للطلاب من الفئات العمرية المختلفة، وفق برنامج التحصين الوطني للوقاية من الأمراض، لافتة إلى إصدار إرشادات ونصائح شاملة، بالتزامن مع موسم العودة للمدارس.

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ونوهت لوتاه أن المؤسسة جددت مجموعة من النصائح والإرشادات التي تسهم في تحسين صحة الطلاب على مختلف الأصعدة، بما في ذلك اتباع نظام غذائي متوازن وصحي وممارسة الأنشطة البدنية، بالإضافة إلى ضرورة ضبط روتين النوم قبل بداية العام الدراسي، والحدّ من استخدام الأجهزة الإلكترونية وتقليل وقت الشاشة من خلال وضع خطة واضحة ومحددة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية للترفيه خلال العام الدراسي.
وفي سياق الوقاية من الأمراض، أكدت لوتاه ضرورة البقاء في المنزل في حالة المرض حتى الشفاء التام، لتجنب نقل العدوى للآخرين والحد من انتشار الأمراض في المجتمع، مما يساهم في حماية الطلاب وسلامتهم. كما شددت على ضرورة إبلاغ المدرسة بأي حالات طبية مزمنة يعاني منها الطالب، خاصةً عند الانتقال إلى مدرسة جديدة، وذلك لضمان الاستجابة السريعة في حال حدوث أي طارئ.
بيئة مدرسية صحية ومستدامة
أكدت أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تسعى إلى الحفاظ على بيئة مدرسية صحية ومستدامة، من خلال تطبيق مجموعة من البرامج والإجراءات مثل الفحص الدوري السنوي، والفحص الشامل، وبرنامج الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية، بالإضافة إلى برنامج صحة الفم والأسنان الذي يتضمن فحص الأسنان والكشف المبكر عن التسوس وتعزيز نظافة الفم والأسنان وتطبيق مادة الفلورايد. هذا وتقدم المؤسسة أيضاً برنامج التثقيف والتعزيز الصحي في المدارس، الذي يركز على رفع مستوى الوعي الصحي بين الطلاب من خلال تنظيم المحاضرات والأنشطة التفاعلية في المدارس.

الصحة العامة
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الأمراض المعدية
التحصين
التطعيمات
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