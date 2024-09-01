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علوم الدار

"تريندز" يشارك في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بفعاليات بحثية وجلسات نقاشية

"تريندز" يشارك في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بفعاليات بحثية وجلسات نقاشية
1 سبتمبر 2024 10:17

يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في أعمال النسخة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024، بفعاليات بحثية ومعرفية، تتضمن 4 ندوات علمية وفكرية وجلسات نقاشية، وإطلاق دراسة "المرونة الآسيوية.. التعلم من تجربة سنغافورة لتعزيز مرونة الحكومات في عصر الأزمات"، والمشاركة في جلسات "منصة باحثون"، لاستعراض مبادراته الداعمة لجهود البحث العلمي، بالإضافة إلى توقيع مذكرتي تعاون بحثي ومعرفي.

وتأتي مشاركة "تريندز" في المنتدى، باعتباره شريكاً استراتيجياً للنسخة الـ13 من الحدث، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تحت شعار: "حكومات مرنة.. اتصال مبتكر"، وذلك على مدار يومي 4 و5 سبتمبر 2024، في مركز إكسبو الشارقة.

ويقيم مركز "تريندز" جناحاً معرفياً خاصاً في القاعة السابعة، مزوداً بتكنولوجيا متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، سيحتضن الندوات والجلسات النقاشية والمعرفية طوال فترة انعقاد المنتدى، ويتضمن استوديو البث الإذاعي "بودكاست"، الذي يهدف إلى تسجيل سلسلة جديدة من حلقات "TRENDING ECHOES" مع مجموعة من الشخصيات الرئيسية المشاركة في المنتدى.

 

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وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، إن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي مركز إشعاع علمي وفكري مهم، وإن انعقاده الدوري يأتي في زمن يتسم بالتحولات السريعة والتحديات العالمية المتزايدة، مضيفاً أن مشاركة مراكز الفكر والمؤسسات البحثية في المنتدى كعنصر أساسي وداعم إستراتيجي يعزز من قوته وتأثيره.

وأضاف، أن مراكز الفكر والبحوث بمثابة محركات للابتكار والتفكير العميق، حيث تقدم تحليلات علمية ورؤى إستراتيجية تُسهم في توجيه النقاشات وتشكيل سياسات الاتصال الحكومي المرنة والمتطورة، مبيناً أن مساهمة "تريندز" في المنتدى تعني تعزيز القدرة على فهم التحديات العالمية المتزايدة من زوايا متعددة، وابتكار حلول فعالة تدعم التطور المستدام.

 

المصدر: وام
تريندز للبحوث والاستشارات
المنتدى الدولي للاتصال الحكومي
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