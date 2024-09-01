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علوم الدار

تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
1 سبتمبر 2024 13:05

 كشف المركز الوطني عن توقعاته لحالة الطقس، في الدولة خلال اليوم.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن هناك فرصة لاستمرار الرياح الجنوبية الشرقية نشطة السرعة.

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وأكد الأرصاد عبر حسابه في منصة إكس: "استمرار الرياح الجنوبية الشرقية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج، ويصل إلى 6 أقدام في بحر عمان، وذلك حتى الساعة 22:00 اليوم الأحد".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس في الإمارات
الرياح
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