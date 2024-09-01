تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

كشف المركز الوطني عن توقعاته لحالة الطقس، في الدولة خلال اليوم.
وأفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن هناك فرصة لاستمرار الرياح الجنوبية الشرقية نشطة السرعة.
وأكد الأرصاد عبر حسابه في منصة إكس: "استمرار الرياح الجنوبية الشرقية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج، ويصل إلى 6 أقدام في بحر عمان، وذلك حتى الساعة 22:00 اليوم الأحد".
استمرار الرياح الجنوبية الشرقية نشطة السرعة تصل سرعتها 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج ويصل إلى 6 قدم في بحر عمان وذلك حتى الساعة 22:00 يوم الأحد 01/09/2024 pic.twitter.com/MRScLBlkZh— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) September 1, 2024