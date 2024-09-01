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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أوزبكستان بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه
1 سبتمبر 2024 14:01

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة شوكت ميرضيايف، رئيس جمهورية أوزبكستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس شوكت ميرضيايف.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي عبدالله عاريبوف، رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان.

المصدر: وام
منصور بن زايد
رئيس الدولة
أوزبكستان
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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