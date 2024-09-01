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شرطة أبوظبي تحذر من التجاوز من كتف الطريق

شعار شرطة أبوظبي
1 سبتمبر 2024 15:46

دعت شرطة أبوظبي، ضمن درب السلامة (2) السائقين إلى عدم القيادة بتهور وعدم التجاوز من كتف الطريق، والالتزام بإجراءات السلامة عند تعطل المركبة وتجنب الوقوف على كتف الطريق سواء من اليمين أو اليسار لأي سبب كان.

وشددت شرطة أبوظبي، على ضرورة الحرص على اختيار أقرب موقف آمن خارج الطريق للوقوف الاضطراري.

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وبثت شرطة أبوظبي، ضمن درب السلامة (2) فيديو توعوي في حسابها بمنصة إكس، لمخالفة التجاوز من كتف الطريق. وأوضحت أن التجاوز من كتف الطريق يشكل خطورة على حياة مستخدمي الطريق. وأشارت إلى أن مخالفة "التجاوز من كتف الطريق" قيمتها 1000 درهم و 6 نقاط مرورية.

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الانشغال بغير الطريق
شرطة أبوظبي
السرعة والتجاوز الخاطئ
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