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علوم الدار

الطقس صحو مع رياح خفيفة إلى معتدلة غدا

أبوظبي
1 سبتمبر 2024 17:53

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار نهاراً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 14:00 والمد الثاني عند الساعة 00:36، والجزر الأول عند الساعة 18:38 والجزر الثاني عند الساعة 07:35.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط أحياناً أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:52 والمد الثاني عند الساعة 21:25، والجزر الأول عند الساعة 15:56 والجزر الثاني عند الساعة 03:55.

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تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
المصدر: وام
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