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علوم الدار

سعود بن صقر يعزي في وفاة موزة محمد الموسى

سعود بن صقر يعزي في وفاة موزة محمد الموسى
1 سبتمبر 2024 20:04

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها موزة محمد عبدالله الموسى.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال تقديمه واجب العزاء في منطقة جميرا بدبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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كما قدم واجب العزاء الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
حاكم رأس الخيمة
تعزية
واجب العزاء
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