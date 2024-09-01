رئيس الدولة ومحمد بن راشد يناقشان توجهات وطنية جديدة

ناقش صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مجموعة من التوجهات الوطنية الجديدة.

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منصة «إكس» (تويتر سابقا) «التقيت اليوم أخي رئيس الدولة حفظه الله في دبي باستراحة المرموم.. لقاء رئيس الدولة هو لقاء خير للوطن والمواطنين».

وأضاف سموه «ناقشنا مجموعة من التوجهات الوطنية الجديدة.. وتباحثنا حول أهم المستجدات والمتغيرات على الساحتين المحلية والدولية».

وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «طابت لنا الزيارة.. وجمعتنا المحبة.. وازداد الود.. وازدانت النفوس بهذا اللقاء.. حفظه الله وحفظ الوطن والمواطنين».