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علوم الدار

رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان شؤون الوطن والمواطن

رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان شؤون الوطن والمواطن
1 سبتمبر 2024 20:45

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في استراحة المرموم في دبي.

وتبادل سموهما، خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأحاديث الأخوية الودية، وبحثا عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطنين، إلى جانب جهود الدولة ورؤيتها التنموية الطموحة خلال المرحلة المقبلة؛ لمواصلة مسيرة تقدمها وازدهارها وتحقيق تطلعات شعبها.

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حضر اللقاء كل من: سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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