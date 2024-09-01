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علوم الدار

عبدالله بن زايد يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

عبدالله بن زايد يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
1 سبتمبر 2024 22:54

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في أبوظبي، معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جرى، خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي جاسم محمد البديوي، مثمنا جهود الأمانة العامة في تعزيز العمل المشترك الخليجي - الخليجي، وكذلك مسارات التعاون الخليجي على الساحتين الإقليمية والدولية، لدعم الأهداف والرؤى المتبادلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

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كما أكد سموه حرص دولة الإمارات على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يحقق الخير والازدهار والرخاء لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي.

حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
جاسم محمد البديوي
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