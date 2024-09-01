جمعية الصحفيين تعلن دعمها «حملة مكافحة الذباب الإلكتروني»

أبوظبي (وام)

أعلنت جمعية الصحفيين الإماراتية دعمها «حملة مكافحة الذباب الإلكتروني» التي أطلقها معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، وذلك في إطار التعاون بين المكتب والجمعية لنشر المعايير المهنية وترسيخ القيم الوطنية، ومكافحة الذباب الإلكتروني الذي يعد أحد أخطر آفات العصر.

وقالت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، بهذه المناسبة، إن الجمعية تعمل على التنسيق والتفاعل مع المؤسسات الإعلامية لدعم الحملة الوطنية لمكافحة الذباب الإلكتروني الذي يمارسه الحاقدون وضعاف النفوس الناقمون على نجاح الدول والمؤسسات والأفراد، حيث يسخرون حسابات وهمية لنشر معلومات مغلوطة وقيم وأفكار هدامة في محاولة منهم لتشويه النجاحات والإنجازات التي تحققها الدول والأفراد والمؤسسات.

وأكدت المعيني أن الجمعية تعمل على نشر الوعي بين المواطنين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة هذه الآفات من خلال عدد من البرامج والفعاليات التي تنظمها على مدار العام، مشيرة إلى أن الجمعية تعمل حالياً على تنظيم دورات تدريبية عدة للصحفيين الشباب ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي؛ لتدريبهم على مواجهة الأفكار الهدامة وكيفية التصدي للقيم غير الصحيحة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظاً على السلم والأمن الاجتماعي للوطن والمواطنين.