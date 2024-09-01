حملة توعية وتثقيف صحية لأطفال أبوظبي والعين

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «الخدمات العلاجية الخارجية»، التابعة لـ«بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، حملة «مستعدون للمدرسة مع عيادتنا»، لتقدّيم جلسات وورش عمل تثقيفية وتوعية شاملة حول صحة الأطفال في أبوظبي والعين مع بداية العام الدراسي.

ومن المقرر أن تستمر الجولة التي بدأت في أواخر أغسطس حتى الخامس من سبتمبر، لتغطي 12 مركزاً للرعاية الصحية. وتشجع المبادرة الآباء والأمهات لدعوة أطفالهم للاستفادة من تجربة شاملة حول مختلف الموضوعات الصحية.

وقالت الدكتورة خديجة المراشدة، المدير التنفيذي للعمليات لدى «الخدمات العلاجية الخارجية»: «من الضروري تمكين الأطفال من الوصول إلى قدراتهم الكاملة ودعم نموهم الصحي من خلال حملات التوعية والتثقيف، وتتيح حملتنا للآباء والأمهات فرصة للاطلاع على أهم المواضيع التي قد تؤثر على صحة أطفالهم، وذلك انطلاقاً من إيماننا بأن الصحة الجيدة مرتبطة بشكل كبير بنمو التحصيل المعرفي وقوة الأداء البدني وزيادة التفاعل المجتمعي، وتماشياً مع التزامنا بدعم صحة وعافية المجتمع في أبوظبي».