91 ألف ساعة تدريبية لسائقي ومشرفي النقل في «مواصلات الإمارات»

مريم بوخطامين (أبوظبي)

أكد عامر الشحي، مدير إدارة عمليات النقل المدرسي في أبوظبي بمواصلات الإمارات، أن نحو 10700 سائق، وأكثر من 6700 مشرف ومشرفة نقل وسلامة استفادوا من حزمة برامج تدريبية وتأهيلية قبيل انطلاق العام الدراسي، لضمان توفير نقل مدرسي آمن ومريح يتمتع بأقصى مستويات السلامة وأعلى المعايير.

وقال عامر الشحي لـ«الاتحاد»: (إن انطلاق عمليات النقل في اليوم الدراسي الأول سبقته جهود كثيرة ومتنوعة، حيث عملت فرق مواصلات الإمارات بتناغم وتكامل على جميع الصعد والمحاور لإكمال استعدادات وضمان جاهزية الأسطول وفرق العمل الميدانية وكفاءة الأنظمة قبيل انطلاق العام الدراسي، لافتاً إلى أن تنظيم أسبوع المواصلات المدرسية، في الأسبوع الأخير الذي سبق انطلاق العام الدراسي الجديد، كان تتويجاً لتلك الجهود، إذ يمكن اعتباره فعالية تدريبية وتوعية كبرى تُجرى على مستوى جميع الفروع في الشركة، ويتم فيها إنجاز سلسلة من البرامج التدريبية التنشيطية وورش العمل، يستفيد منها السائقون ومشرفو ومشرفات النقل والسلامة في الحافلات وتغطي جميع محاور العمل.

وحول إعداد فرق العمل الميدانية، لفت الشحي إلى أن فرق العمل الميدانية من سائقين ومشرفي ومشرفات نقل وسلامة على متن الحافلات لدينا استفادت من برامج تأهيل وتدريب تنشيطي مكثفة تضمنت أكثر من 91 ألف ساعة تدريبية، وفق 28 برنامجاً تدريبياً لكل فئة من السائقين والمشرفين، وبمعدل 5 ساعات لكل سائق، و6 ساعات للمشرف أو المشرفة، وركز التدريب على المهام اليومية، وكيفية إجراء الفحص اليومي للحافلات، وإجراءات السلامة والقاعدة الذهبية (مناطق الخطر)، والتعامل مع حالات الطوارئ وإخلاء الحافلة، وسواها الكثير من البرامج التدريبية التي تتصل بجميع جوانب العمل.

أما بالنسبة للجهود المتصلة بتجهيز أسطول الشركة من الحافلات المدرسية لمباشرة العمليات، والتي يبلغ تعدادها أكثر من 8.770 حافلة، فأكد الشحي أن معظم حافلات أسطول النقل المدرسي استفادت من نحو 60 ألف عملية صيانة وقائية ودورية وتصحيحية، عبر 23 مركز خدمة معتمداً، حيث تم تصميم واستحداث 4 برامج صيانة دورية ووقائية خصيصاً للحافلات المدرسية تشمل 131 نقطة فحص لكل زيارة للصيانة على الأقل، وتستفيد كل حافلة من 8 زيارات للصيانة الوقائية سنوياً.

وأشار مدير إدارة عمليات النقل المدرسي بأبوظبي إلى أن أسطول الشركة يتم تحديثه باستمرار، ورفده بعدد من الحافلات الجديدة كل عام لتحل محل الحافلات المخرّدة، وذلك لتلبية التوسعات في العمليات التشغيلية والتعاقدات الجديدة، لا سيما خطوط السير الجديدة التي يتم افتتاحها لتلبية احتياجات نقل الطلبة في المناطق السكنية الجديدة، مؤكداً أن عدد خطوط السير المنتظمة في النقل المدرسي الحكومي لوحده يبلغ 6.503 خطوط سير منتظمة.

أعلى معايير السلامة

وحول عدد الطلبة المستفيدين من خدمات الشركة، بيّن الشحي أنه من المتوقع نقل أكثر من 258 ألف طالبٍ وطالبة يومياً في رحلتي الذهاب والإياب ما بين منازلهم ومدارسهم، في مختلف القطاعات، منهم أكثر من 177 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية، وحوالي 82 ألفاً في كل من قطاع النقل المدرسي الخاص ومدارس الشراكة والمعاهد، ومن بين هؤلاء هناك الطلاب والطالبات من ذوي الهمم، حيث خصصت الشركة 116 حافلة ومركبة (منها 88 حافلة 28 مركبة)، كلها مجهزة بكافة المعدات والتجهيزات المخصصة لنقل هذه الفئة المجتمعية الغالية وتمكينها من إكمال رحلتها التعليمية بشكلٍ آمنٍ ومريح. وختم الشحي حديثه بالإشارة إلى أن الشركة تتبنى أعلى معايير السلامة والجودة أثناء تقديم خدماتها، وتحرص على تلبية جميع الاشتراطات والتشريعات المرتبطة بالنقل المدرسي على المستويين الاتحادي والمحلي، كما نوّه بخطط التطوير المستمر التي تنتهجها الشركة في سبيل مواكبة أحدث المستجدات والتقنيات المعتمدة في النقل المدرسي على المستوى العالمي.