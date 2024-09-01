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علوم الدار

«تنمية المجتمع»: تقييم استفادة أصحاب الهمم من مرافق جزيرة ياس

ليلى الهياس
2 سبتمبر 2024 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، رحلة تقييم المتعامل من المستفيدين من أصحاب الهمم وكبار السن في مختلف المرافق والخدمات في جزيرة ياس لدراسة وتحليل تجارب أصحاب الهمم وكبار السن أثناء تنقلهم في المرافق واستعمالهم للخدمات الرئيسية في جزيرة ياس، وذلك ضمن مرحلة تقييم الوضع الحالي من مشروع المدينة الدامجة الذي يأتي في إطار اتفاقية التعاون مع شركة الدار العقارية، بهدف إيجاد بيئة معيشية متكاملة ودامجة تضمن سهولة الوصول لجميع الأفراد، بغض النظر عن احتياجاته.
ويركز التقييم بشكل خاص على كبار السن والأفراد ذوي الإعاقات الجسدية، التوحد، الإعاقات البصرية، الإعاقات السمعية، والإعاقات الذهني، من خلال إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات الرئيسية بجزيرة ياس، بما في ذلك النقل والتنقل، وخدمات الإقامة والضيافة، خدمات المركز التجاري والترفيهي، التسوق في المتاجر والبيع بالتجزئة، خدمات اللياقة البدنية والرياضة، المطاعم وساحة المطاعم في ياس مول، فضلاً عن تجربة السينما، والمرافق الدينية ومكاتب خدمة عملاء شركة الدار العقارية.
ويهدف التقييم إلى تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسينات لضمان تلبية احتياجات أصحاب الهمم وكبار السن بشكل أفضل. يتضمن التقييم أيضاً أخذ بعين الاعتبار آراء المستفيدين لتحليل تجاربهم وتحديد التحديات التي يواجهونها على أرض الواقع، وذلك لتقديم توصيات تتيح تحسين إمكانية الوصول والدمج. مما يهدف إلى تحديد وتعزيز أفضل الممارسات الدولية في تصميم وتقديم الخدمات الدامجة، وعرض أمثلة ناجحة يمكن أن تكون نموذجاً للمناطق الأخرى، بالإضافة إلى توفير رؤى قائمة على بيانات مستخرجة من خلال تجارب ملموسة على أرض الواقع للمستفيدين لتوجيه التخطيط الاستراتيجي في تطوير مشروع المدينة الدامجة بشكل مستمر، مع ضمان توافق المبادرات المستقبلية مع احتياجات وتفضيلات المستفيدين.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «نحرص على توفير بيئة دامجة تتيح لأصحاب الهمم وكبار السن النقل والتنقل والاستفادة من جميع المرافق والخدمات بكل سهولة وراحة. ويمثل هذا التقييم خطوة أساسية نحو تحقيق هذا الهدف، ونتطلع إلى تنفيذ التوصيات المستخلصة منه بالتعاون مع شركائنا في الجهات الحكومية ذات الصلة، وكذلك شركة الدار العقارية».
وأوضحت، أن رحلة المستفيدين في تحقيق عدة نتائج مهمة، تشمل تحسين إمكانية الوصول عبر تقديم توصيات محددة لتطوير البنية التحتية والخدمات، بالإضافة إلى تعزيز تجربة المستخدم وزيادة وعي الجهات المعنية، من القطاعين العام والخاص، حول الحالة الحالية لإمكانية الوصول والدمج، فضلاً عن تعزيز التعاون بينهما. ويشمل هذا التقييم تعزيز التفاعل العام من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالجهود الجارية لإنشاء مدينة دامجة، وتأسيس قاعدة قوية للتخطيط والتطوير المستقبلي لمراحل المشروع لضمان أن تكون المبادرات مستندة إلى تجارب المستفيدين الواقعية.

دائرة تنمية المجتمع
أبوظبي
أصحاب الهمم
جزيرة ياس
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