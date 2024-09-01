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علوم الدار

«الدولي للاتصال الحكومي» يستضيف وزراء ومفكرين وصنّاع القرار

«الدولي للاتصال الحكومي» يستضيف وزراء ومفكرين وصنّاع القرار
2 سبتمبر 2024 01:36

الشارقة (الاتحاد)

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أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، استضافة نخبة من أبرز الشخصيات المؤثرة في العالم، خلال فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024 التي تقام يومي 4 و5 سبتمبر في مركز إكسبو الشارقة، حيث يجمع من ضمن 250 متحدثاً وخبيراً، أكثر من 20 وزيراً ومسؤولاً حكومياً وقائد فكر واقتصاد دولي من أكثر من 15 دولة، منها الصين والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وسنغافورة والولايات المتحدة الأميركية وكندا، كما يشهد حضور 80 سفيراً من مختلف دول العالم.
ويناقش المشاركون في المنتدى دور الاتصال في بناء حكومات مرنة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، تحت شعار «حكومات مرنة... اتصال مبتكر». ويفتح المنتدى باب التسجيل للمشاركة وحضور الفعاليات عبر الموقع الرسمي: www.igcc.ae
ويستضيف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الذي يشغل منصب وزير دولة للتجارة الخارجية منذ يوليو 2020، حيث يقود تطوير التجارة الخارجية غير النفطية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية العالمية.
كما يستضيف معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، الذي يشغل منصب رئيس المكتب الوطني للإعلام بدرجة وزير، ويتولى مناصب رئاسة وكالة أنباء الإمارات «وام»، وتسلط مشاركته في المنتدى الضوء على الدور المحوري للإعلام الوطني في ترسيخ سمعة دولة الإمارات، والتحولات الجذرية التي أحدثتها الثورة الرقمية في التفاعل مع المعلومات، ودور التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الإعلام.
أما معالي سايمون روبرت فيشغل منصب وزير النقل والطاقة والاتصالات والابتكار في توفالو، ويعتبر من أبرز الأصوات العالمية في مجال قضايا المناخ والاستدامة.
كما يشارك الخبير الاقتصادي الياباني فوميو هاياشي، خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، رؤاه المبتكرة حول اقتصاديات التنمية واستراتيجيات النمو، إذ يملك خبرة واسعة في هذا المجال.
كما يشارك الدكتور جمال الكعبي الذي يعد قائداً بارزاً في المشهد الإعلامي والحكومي، وهو يشغل حالياً منصب مدير عام المكتب الوطني للإعلام.

الشارقة
المنتدى الدولي للاتصال الحكومي
إكسبو الشارقة
الولايات المتحدة
ثاني الزيودي
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