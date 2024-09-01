مدرسة محمد بن زايد للصقارة تستقطب 5039 طالباً

أبوظبي (الاتحاد)

تُشارك مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء في فعاليات النسخة الحالية من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024 الذي تستمر فعالياته حتى 8 سبتمبر الجاري، كأحد أبرز أنشطة ومشاريع نادي صقّاري الإمارات، مُعلنة عن رحلة لا تُنسى وتجربة تعليمية فريدة في موسمها التدريبي التاسع الذي بات على الأبواب.

وشهدت المدرسة منذ تأسيسها في عام 2016 إقبالاً واسعاً على تعلّم فن الصقارة العربية وتقاليد العيش في الصحراء، إذ استطاعت أن تستقطب لغاية اليوم خلال ثمانية مواسم 5039 طالباً من الجنسين، منهم 2977 من الذكور، و2062 من الإناث، فضلاً عن تنظيم برامج خاصة جاذبة للسياح، ولكبار الشخصيات من ضيوف أبوظبي ودولة الإمارات، حيث غدت المدرسة اليوم وجهة تعليمية وثقافية وسياحية رئيسة في المنطقة.

وأكد معالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، رئيس الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة (IAF)، أنّ المدرسة تهدف إلى زيادة الوعي بقيمة الصقارة كتراث إنساني، وغرس المبادئ والممارسات الصحيحة لهذا التراث العربي الأصيل في النشء.