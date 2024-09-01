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علوم الدار

مكتب الأسلحة والمواد الخطرة و«كاركال» يطلقان مبادرة «استبدل»

محمد النيادي وحمد العامري خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
2 سبتمبر 2024 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، بالتعاون مع شركة كاركال العالمية، عن إطلاق مبادرة (استبدل)، التي تسمح للمواطنين باستبدال الأسلحة الآلية لديهم، بأسلحة صيد حديثة للمشاركة في بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة.
جاء ذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين على هامش فعاليات المعرض الدولي للصيد والفروسية، المقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض بأبوظبي في الفترة حتى الثامن من سبتمبر الجاري، وقعها محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، وحمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كاراكال العالمية. وتوفر المبادرة ثلاثة خيارات من بنادق الصيد الحديثة، تضم: (بنادق السكتون و223 و308)، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة في بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة وتعزيز روح التنافس بينهم.
وأعرب محمد سهيل النيادي، عن تقديره وامتنانه لشركة كاراكال العالمية على هذه المبادرة التي تهدف إلى دعم المشاركين في بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة وتشجيعهم على ممارسة هواية الرماية من خلال استخدام الأسلحة المرخصة لديهم، وإبراز المواهب الشابة القادرة على المشاركة في منافسات الرماية الإقليمية والدولية.
وقال: «إن مبادرة (استبدل) تأتي في إطار خطة مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التي تترجم رؤية قيادتنا الرشيدة في استشراف المستقبل من خلال تشجيع المبادرات التي تساهم في نشر رياضة الرماية وممارستها، من خلال أندية الرماية المرخصة، وفقاً لمعايير الأمن والسلامة التي تتطلبها هذه الرياضة».
وأضاف: «إن الغاية من مبادرة (استبدل) هي منح المواطنين الذين لديهم أسلحة آلية، فرصة لاستبدالها بأسلحة عادية حديثة تمكنهم من المشاركة في بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة من دون أي مقابل مادي».
وذكر أن تقديم الطلبات سيكون من خلال موقع بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة
https://uae.whso.gov.ae/champ/ وبالتنسيق مع وحدات الترخيص التابعة لوزارة الداخلية. بدوره، قال حمد سالم العامري: «فخورون بأن نقدم هذه المبادرة وأن يكون لنا دور مهم في تشجيع المواطنين على استخدام الأسلحة الحديثة في بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة».
100 قطعة 
أكد حمد سالم العامري «إن شركة كاراكال قدمت 100قطعة من بنادق الصيد الحديثة المناسبة للبطولات والمنافسات موزعة على ثلاثة خيارات من البنادق التي يمكن للمواطن الراغب باستبدال سلاحه الآلي أن يختار منها وهي: (بنادق السكتون LIWA و223 و308).

الأسلحة
كاركالا
الصيد
الرماية
المعرض الدولي للصيد والفروسية
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