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علوم الدار

ولي عهد أم القيوين يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

راشد بن سعود خلال الزيارة (وام)
2 سبتمبر 2024 01:36

أبوظبى (وام)

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زار سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين أمس الأول، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. 
واستمع سموه من القائمين على المعرض إلى شرح حول أهم الصناعات والمنتجات التي يقدمها المعرض في مجالات عديدة تشمل الفروسية والصقارة ورحلات الصيد والسفاري ومعدات الصيد والتخييم وأسلحة الصيد والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي ومركبات ومعدات الترفيه في الهواء الطلق.
وأشاد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا بالتطور المستمر الذي يشهده معرض الصيد والفروسية على صعيد حجم المشاركات وتنوعها ومستوى الإقبال، مثمناً الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للتراث والحفاظ على مقوماته وصون الموروث الثقافي.
الحضور
رافق سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين خلال الزيارة الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

راشد بن سعود بن راشد المعلا
أم القيوين
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
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