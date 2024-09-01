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علوم الدار

اختتام «التطوير المهني للتميز في التعليم»

اختتام «التطوير المهني للتميز في التعليم»
2 سبتمبر 2024 01:36

الشارقة (وام)

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نظم معهد القيادة في التعليم العالي بجامعة الشارقة بالتعاون مع مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم برنامج التطوير المهني المكثف المعتمد تحت عنوان: «رواد الرقمنة: بناء وحدات التعلم الهجين وتصميم وإنتاج المحتوى التعليمي»، وذلك ضمن البرامج والمشاريع المشتركة بينهما، والتي تهدف إلى دعم وتطوير العملية التعليمية مع التركيز على التعليم والتعلم عن بُعد من خلال برنامج تحالف جامعات الإمارات العربية المتحدة للتعلم عبر الإنترنت ذي الجودة العالية، (UCQOL) الذي تشرف عليه المؤسسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

 

التعليم
الشارقة
جامعة الشارقة
مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم
التعليم العالي
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