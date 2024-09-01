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علوم الدار

48 مادة غذائية جديدة وتخفيض سعر 25 سلعة في العين

48 مادة غذائية جديدة وتخفيض سعر 25 سلعة في العين
2 سبتمبر 2024 01:36

إيهاب الرفاعي (العين)

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أعلنت بلدية مدينة العين عن إدراج 48 مادة غذائية واستهلاكية جديدة، بالإضافة إلى تخفيض سعر 25 مادة غذائية واستهلاكية تلبية لاحتياجات المواطنين من المواد الغذائية المدعومة استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد 2024-2025. 
وأوضحت مهرة الظاهري رئيس قسم المسؤولية المجتمعية، حرص بلدية مدينة العين على توفير المخزون بكميات كافية قبل وخلال فترة بدء العام الدراسي الجديد في جميع منافذ التوزيع التابعة لبلدية مدينة العين، مع توفير 4 سيارات لتوصيل المواد الغذائية إلى المنازل، إلى جانب توفير خدمة التوصيل المجاني لفئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، علاوة على تكثيف عدد العمالة المساعدة ورجال الأمن في مستودعات توزيع المواد الغذائية لضمان عدم التأخر في تحميل المواد والسلع.
وقالت الظاهري، يمكن للمستفيدين الحصول على احتياجاتهم من المواد الغذائية عبر 11 فرعاً لتوزيع المواد تابعة للبلدية في مختلف المناطق وتعمل من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً، كما يمكن صرف المواد الغذائية من فروع جمعية العين التعاونية خلال أوقات عمل الجمعية.
وكانت إحصائيات بلدية مدينة العين قد كشفت عن استفادة أكثر من 40 ألف أسرة مواطنة من خدمات توزيع المواد الغذائية التي تقدمها بلدية العين عبر مراكز التوزيع التابعة لها، وكذلك فروع جمعية العين التعاونية، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يعكس جهود البلدية في دعم احتياجات السكان بفعالية.
وتقدم بلدية مدينة العين العديد من المبادرات التي تسهم في تسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم من المواد الغذائية بأقل وقت وأدنى مجهود وفق استراتيجية دائرة البلديات والنقل في تقديم خدمات متميزة تسهم في إسعاد المواطنين، وتلبية احتياجاتهم بالمستوى الحضاري الذي يحقق تطلعاتهم، وذلك في إطار حرصها على تقديم خدمات مجتمعية متميزة.

العين
بلدية العين
المواد الغذائية
العام الدراسي الجديد
مهرة الظاهري
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