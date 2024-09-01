مناطق الفضاء الاقتصادية بيئة جاذبة للاستثمار

آمنة الكتبي (دبي)

تلعب مناطق الفضاء الاقتصادية دوراً حيوياً في دعم وتطوير الشركات الناشئة في قطاع الفضاء، حيث تم تصميمها لتكون حاضنات للإبداع والابتكار، حيث توفر مناطق الفضاء الاقتصادية للشركات الناشئة بيئة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة، والخدمات المخصصة، والشبكات الواسعة من الشركاء والمستثمرين.

وبفضل التسهيلات القانونية والمالية التي يقدمها برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية الذي أطلقته وكالة الإمارات للفضاء، تجد الشركات الناشئة في قطاع الفضاء منصة مثالية للنمو والتوسع، ما يعزز من قدراتها على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة تسهم في تطور الاقتصاد العالمي، واستكشاف آفاق جديدة في الفضاء.

حيث وصل عدد الشركات بحسب وكالة الإمارات للفضاء إلى أكثر من 180 شركة، ويأتي البرنامج بهدف دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الوطني المتعلق بقطاع الفضاء، حيث وصل عدد مناطق الفضاء إلى 3 مناطق فضاء اقتصادية. وتهدف وكالة الإمارات للفضاء إلى توفير مبادرات ومحفزات اقتصادية، بالتعاون مع مختلف الشركاء في الدولة، وأطلق كبرنامج شامل لدعم تأسيس ونمو واستدامة الشركات الوطنية ذات الصلة بقطاع الفضاء، مع تعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر التركيز على زيادة عدد الشركات بالمناطق الاقتصادية الفضائية في جميع أنحاء دولة الإمارات، لإشراك القطاع الخاص مساهماً رئيساً في جهود النمو والتنمية، وتعمل لجنة اقتصاد الفضاء، مع جميع أصحاب المصلحة في القطاع لتمكين نمو النظام البيئي الفضائي، وتتمثل أهم مبادرات مناطق الفضاء الاقتصادية في توفير مجموعة المحفزات الاقتصادية لقطاع الفضاء، بالإضافة إلى المختبرات الفضائية، وتأسيس مناطق الفضاء الاقتصادية. ومن أهم الأهداف خلق بيئة عمل جذابة ومتكاملة تلبي الاحتياجات المحلية والعالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات العاملة في اقتصاد الفضاء، ما يساهم في تعزيز الطلب على التقنيات والخدمات الفضائية، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار، ورفع المساهمة الاقتصادية للقطاع في الناتج المحلي غير النفطي للدولة.

6 محفزات فضائية

وحددت وكالة الإمارات للفضاء 6 محفزات فضائية ضمن برنامج «مناطق الفضاء الاقتصادية» الذي تقوم بتطويره لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتحفيز اقتصاد الفضاء الوطني، من خلال توفير مبادرات ومحفزات اقتصادية، بالتعاون مع مختلف الشركاء في الدولة، من أهمها مجموعة المحفزات الاقتصادية لقطاع الفضاء، والمختبرات الفضائية، وتأسيس مناطق الفضاء الاقتصادية.

وأوضحت أن تلك المحفزات الفضائية للبرنامج تتمثل في التصريح السريع، وهو تصريح تصدره الوكالة للمالك أو المشغل لممارسة الأنشطة الفضائية أو الداعمة للفضاء لقائمة محددة من الأنشطة، ويشمل ذلك التراخيص والأذونات والموافقات، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2019 في شأن تنظيم قطاع الفضاء، ومختبرات الفضاء، حيث ستتمكن الشركات من استخدام المرافق الفضائية، بالتعاون مع الشركاء المعنيين كمراكز البحث الفضائية، إضافة إلى الخبرة التقنية التي يتم تقديمها من خلال الخبراء المختصين، إضافة إلى برنامج مسرعات الأعمال، حيث سيتم توفير فرص تطوير الأعمال للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الشركاء المحليين.

تنافسية

تشمل باقة المحفزات أيضاً فرص التمويل، حيث سيتم توفير الحلول والتسهيلات المالية الميسرة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ومساحات العمل المشتركة، حيث سيتم خلال المرحلة الأولى توفير مكاتب ومساحات للعمل بأسعار تنافسية في بيئة محفزة تساعد الشركات على النمو والتطوير، بالتعاون مع الشركاء المحليين في إمارتي أبوظبي ودبي، إضافة إلى فرص الترويج حيث توفر وكالة الإمارات للفضاء فرص الترويج والعرض للمنتجات والخدمات الفضائية المقدمة من قبل الشركات، إضافة إلى توسيع شبكة التواصل مع الخبراء في القطاع، والتعرف إلى أهم المستجدات في المجال، من خلال المشاركة في أهم الفعاليات الفضائية المحلية والعالمية.