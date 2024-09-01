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سعود بن صقر وأحمد بن حميد ونهيان بن مبارك يحضرون أفراح الغرير والطاير

سعود بن صقر وأحمد بن حميد وراشد بن حميد وصقر غباش وعبدالعزيز الغرير وسعيد الكندي وأحمد حميد الطاير وكبار الحضور خلال الحفل (وام)
2 سبتمبر 2024 01:37

دبي (وام)
حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه عبد الرحمن سيف الغرير، بمناسبة زفاف نجله «محمد» إلى كريمة مطر بن حميد الطاير. وقدّم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

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كما حضر الحفل الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، كما حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، والشيخ عبد الله بن أحمد النعيمي، وعدد من كبار المسؤولين.

سعود بن صقر القاسمي
أحمد بن حميد
نهيان بن مبارك
أفراح الغرير
أفراح الطاير
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