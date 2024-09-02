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علوم الدار

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

«الأرصاد»
2 سبتمبر 2024 09:11

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه في منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 23.1 درجة مئوية في جبل الحبن (رأس الخيمة) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
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