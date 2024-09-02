"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأكد المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه في منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 23.1 درجة مئوية في جبل الحبن (رأس الخيمة) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_ درجة_ حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 23.1 درجة مئوية في جبل الحبن (رأس الخيمة) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The _lowest _temperature recorded over the country today morning was 23.1 °C in Al Heben Mountain (Ras Al Khaimah) at 06:00 UAE Local time. pic.twitter.com/wYGn0XhjkH— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) September 2, 2024