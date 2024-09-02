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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس فيتنام بذكرى اليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه
2 سبتمبر 2024 12:08

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة تولام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى فخامة تولام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى معالي فام مين تشين رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية.

المصدر: وام
فيتنام
منصور بن زايد
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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