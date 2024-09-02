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علوم الدار

الأرصاد: «إسنا» تحول إلى منخفض جوي دون تأثير على الدولة

وضع الحالة المدارية الآن (من المصدر)
2 سبتمبر 2024 13:57

إبراهيم سليم (أبوظبي)
أعلن المركز الوطني للأرصاد، تحول المنخفض المداري «إسنا» إلى منخفض جوي، دون تأثير على الدولة، وقد تشكلت مع نهاية الأسبوع الماضي عاصفة مدارية في بحر العرب، تقع على خط عرض 23.6 شمالاً - خط طول 68.0، وصنفها المركز الوطني للأرصاد بـ «عاصفة مدارية»، إلا أنها مع ظهر أمس تشتتت لتتحول إلى منخفض جوي.
وطبقاً لنشرة المركز تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وطقس صحو إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار نهاراً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وشديد الاضطراب إلى مضطرب الموج، وبلغ ارتفاع الموج 9 أقدام في العمق، ويصبح متوسط الموج بعد الظهر في بحر عمان.
ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
كما يتوقع أن يكون طقس الأربعاء صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35كم/س، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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