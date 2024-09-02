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علوم الدار

أهالي غزة يشيدون بدعم إمارات الخير لمكافحة شلل الأطفال

طفلة تتلقى جرعة من لقاح شلل الأطفال في غزة
2 سبتمبر 2024 15:42

بالتعاونِ مع منظمةِ الصحةِ العالميةِ، بَدأت فِرَقُ وزارةِ الصحةِ في غزة، حَملةَ التَطعيمِ ضدَّ شللِ الأطفالِ، بدَعمٍ سَخيٍّ من دَولةِ الإمارات، فيما وجَّهَ فلسطينيونَ الشكرَ لدولةِ الإمارات وقيادتِها الرشيدةِ على دَعمِها لإنقاذِ أطفالِ غزة.

بدعم سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت غزة حملة تطعيم ضد شلل الأطفال لمن هم تحت سن العاشرة من العمر، وذلك بالتعاون مع مؤسسات دولية وأممية، وسط استمرار الصراع الإسرائيلي في غزة، ولكن بعيداً عن المناطق والمراكز التي تقدم اللقاحات.

حملة تطعيم الأطفال ستنفذ بشكل تدريجي في كل محافظات قطاع غزة، وستستمر كل مرحلة لمدة ثلاثة أيام خلال فترات الهدنة الإنسانية الخاصة بكل منطقة، مما سيتيح للغزيين دون خوف الوصول إلى النقاط الطبية، وكذلك للطواقم والفرق الطبية الوصول إلى الأطفال.

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إلى ذلك، أعرب سكان غزة عن عميق امتنانهم لدولة الإمارات العربية المتحدة ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على مساهمتهم بمبلغ خمسة ملايين دولار لمبادرة القضاء على شلل الأطفال لتطعيم ستمائة وأربعين ألف طفل ضد شلل الأطفال في غزة.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شلل الأطفال
الإمارات
غزة
التطعيم
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