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جمعية الإمارات للخيول العربية.. مبادرات وبرامج منوعة أبرزها صناعة السرج العربي

جمعية الإمارات للخيول العربية.. مبادرات وبرامج منوعة أبرزها صناعة السرج العربي
2 سبتمبر 2024 16:07

معرضُ أبوظبي الدوليُّ للصيدِ والفروسيةِ يستعرضُ في زاويةٍ من زواياهُ المُتعددةِ كلَ ما يهمُ الخيلَ والفرسان.. نقفُ عندَ جناحِ جمعيةِ الإمارات للخيولِ العَربيةِ وما يُميزهُ، وسطَ بَرامجَ ومبادراتٍ كبيرةٍ، وبالتَحديدِ نقفُ أمامَ بابِ السرجِ العربيِّ الأصيل وكيفيةِ صِناعتِهِ.  

الخيلُ من خيَّالِها والخيلُ أعلمُ بفرسانِها. أقوالٌ لها ذلكَ الأثرُ الكبير لقيمةِ الخيلِ في حَياةِ الفَارس.. وهنا معرضُ أبوظبي الدَوليِّ للصيدِ والفروسية حوالي ألفينِ وأربعةٍ وعشرين ساحةٌ ثريةٌ جمعَت كلَ ما يهمُ الخيلَ وخيَّالَهَا، بمُشاركاتٍ عِدَّة، لعلَ ما أوقفنا اليومَ هو ذلكَ السرجُ العربيُ العريقُ الذي برَعَت بهِ كلُ دَولةٍ وحسبَ عَاداتِها وتقاليدِها، بل كانَت هُناكَ مُشاركةٌ أجنبيةٌ لها طابعُها الخاص.. في جناحِ جَمعيةِ الإمارات للخيولِ العربية.

أقمشةٌ وجلودٌ، أشكالٌ منوعةٌ بحثَت راحةَ الخيّال وزينَةَ خَيلِهِ، ومعداتٌ وأدواتٌ تهمُ الفرسانَ.. وسرجٌ آخرُ بأيدٍ إماراتيةٍ.. بتعاونِ الاتحادِ النِسائيِّ العام.. وفرقةُ التشوليب لفرسانِ شُرطةِ أبوظبي وإبداعٌ وفنٌ دعماً للرسامينَ الهواة وقسمٌ خاص لأعلافِ الخيل.. وها هُم الأطفالُ جانبٌ مفعمٌ بالحيويةِ وجيلُ الغَدِ بجانبِ زوَّارٍِ أسرَهُم المعرض.

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سجلُ كتابِ الأنسابِ في الدولةِ ومبادرةُ دعمِ مُلّاكِ ومُربّي الخيل العربيةِ خارجَ الدولةِ إضافةٌ لمُؤتمرِ المنظمةِ العالميةِ للخيلِ العربيةِ، نوافذُ فروسيةٍ جذبَ هواها الحضورَ والمهتمين.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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