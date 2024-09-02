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علوم الدار

طقس صحو ورياح تنشط أحيانا مثيرة الغبار غدا

أبوظبي
2 سبتمبر 2024 17:51

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار.
وقال المركز، في بياته اليومي حول حالة الطقس، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 14:22 والمد الثاني عند الساعة 01:14، والجزر الأول عند الساعة 19:16 والجزر الثاني عند الساعة 08:03.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:17 والمد الثاني عند الساعة 22:06 والجزر الأول عند الساعة 16:24 والجزر الثاني عند الساعة 04:23.

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المصدر: وام
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