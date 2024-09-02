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علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية الكويتي

رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية الكويتي
2 سبتمبر 2024 18:33

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، معالي عبد الله علي اليحيا وزير  خارجية دولة الكويت الشقيقة.  

ونقل معاليه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار، فيما حمّل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معالي وزير الخارجية الكويتي تحياته إلى صاحب السمو أمير الكويت وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة وللكويت وشعبها الشقيق مزيداً من التطور والنماء.

وبحث سموه ومعالي وزير الخارجية الكويتي، العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين المتبادلة وبما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى التنمية والازدهار.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية دعم كل ما يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم بما يحقق المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

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كما استعرض الجانبان، خلال اللقاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من كبار المسؤولين.

كما حضره الوفد المرافق لمعالي وزير الخارجية الكويتي الذي يضم عدداً من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
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الكويت
وزير الخارجية
عبد الله علي اليحيا
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